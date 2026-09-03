Ціна нафти на 3 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту в четвер, 3 вересня, трохи знизилися, оскільки інвестори оцінювали ризики нових військових ударів між США та Іраном, які загрожують збоями постачань з Близького Сходу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 3 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $95,20 - 0,45% WTI $90,77 - 0,26% Urals $81,02 + 3.89%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 43 центи, або 0,45%, до $95,20 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 24 центи, або 0,26%, до $90,77 за барель.

Під час попередньої торгової сесії ціни на Brent і WTI коливалися в діапазоні від зростання на $2 до падіння на $1 за барель. Максимальні значення обох еталонних сортів за підсумками сесії стали найвищими з 24 липня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зниження цін відбулося на тлі обережних ознак послаблення останнього загострення між США та Іраном. За словами аналітика IG Тоні Сайкамора, із середини дня середи за сіднейським часом не було підтверджених випадків обміну вогнем.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська кампанія проти Ірану не триватиме занадто довго, а нічні удари успішно знищили радарні та ракетні системи супротивника вздовж Ормузької протоки. За словами аналітиків, у разі збереження паузи постачання нафти через протоку швидко повернуться до попередніх рівнів.

За даними компанії Kpler, Ормузьку протоку перетнули чотири товарних судна, що нижче середнього показника. Водночас Іран розширив список суден, яким загрожують штрафи або затримання. На цьому тлі Ірак істотно збільшив експорт нафти в серпні до 2,34 мільйона барелів на добу завдяки великим знижкам та дозволам Ірану на прохід танкерів.

Офіційний Вашингтон повідомив про прохід 17 мільйонів барелів нафти через протоку в понеділок, що стало максимумом з початку конфлікту.

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