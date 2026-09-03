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Дата публікації

У США надійшли в обіг монети з портретом Дональда Трампа

Монети
У США випустили доларові монети із зображенням Трампа. Фото: x.com/SecScottBessent

У США в обіг та у продаж надійшли монети номіналом один долар, на яких зображений чинний президент Дональд Трамп.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Монетного двору США.

Там зазначили, що монети вже знаходяться в обігу та надходять у продаж.

Монети коштують $61 за рулон на 25 монет та $154,5 – за пакет на 100 монет.

На доларовій монеті зображено портрет Трампа і напис Liberty 1776–2026, що перекладається як «Свобода 1776–2026». Також на монеті є напис In God We Trust («У Бога віримо») — гасло, яке з 1956 року присутнє на всій національній валюті США.

Монета не містить золота, а на 88,5% складається з міді.

Законодавча заборона

Як пише Euronews,це перший випадок, коли чинний президент США зображений на монеті, виготовленій для щоденного використання.

При цьому закон у Штатах забороняє розміщувати чинного президента на валюті. Однак у цьому випадку йдеться про колекційну монету, яку Мінфін може випускати на власний розсуд.

Це буде лише друга монета США з живим президентом - перша, присвячена Джорджу Вашингтону та Калвіну Куліджу, випущена у 1926 році, виявилася непопулярною та більшість екземплярів переплавили. 

Від яких монет відмовився Трамп

Президент Трамп критикував музеї та федеральні установи за "негативне зображення історії США" та у березні 2025 року видав указ про скасування таких виставок.

Міністерство фінансів не схвалило випуск монет 250-річчя США, присвячених скасуванню рабства, виборчому праву жінок та руху за громадянські права, хоча ці теми були рекомендовані двопартійною радою з монетної справи.

Плановані дизайни включали Фредеріка Дугласа, активісток за право голосу жінок та Рубі Бріджес із руху за громадянські права. Закон дозволяв до п’яти четвертаків у 2026 році, один із яких мав відображати внесок жінок у історію нації.

Долар Трампа

Суперечлива монета з зображенням Дональда Трампа стане частиною святкування 250-річчя США. Раніше монетний двір оприлюднив три варіанти дизайну з портретами Трампа на аверсі та різними версіями американського орла на реверсі. Через законодавчі обмеження зображення живих людей можливе лише на лицьовому боці.

Нагадаємо, у Конгресі США розробляють законопроєкт, яким пропонується зобразити портрет чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250.

Автор:
Світлана Манько

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