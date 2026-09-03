В США поступили в обращение монеты с портретом Дональда Трампа

В США в обращение и в продажу поступили монеты номиналом в один доллар, на которых изображен действующий президент Дональд Трамп.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Монетного двора США.

Там отметили, что монеты уже находятся в обращении и поступают в продажу.

Монеты стоят $61 за рулон на 25 монет и $154,5 – за пакет на 100 монет.

На долларовой монете изображен портрет Трампа и надпись Liberty 1776–2026, которая переводится как «Свобода 1776–2026». Также на монете есть надпись In God We Trust («В Бога верим») — лозунг, с 1956 года присутствующий на всей национальной валюте США.

Монета не содержит золота, а на 88,5 % состоит из меди.

Законодательный запрет

Это первый случай, когда действующий президент США изображен на монете, изготовленной для ежедневного использования .

При этом закон в Штатах запрещает размещать действующего президента на валюте. Однако в этом случае речь идет о коллекционной монете, которую Минфин может выпускать по своему усмотрению.

Это будет только вторая монета США с живым президентом – первая, посвященная Джорджу Вашингтону и Калвину Кулиджу, выпущенная в 1926 году, оказалась непопулярной и большинство экземпляров переплавили.

От каких монет отказался Трамп

Президент Трамп критиковал музеи и федеральные учреждения за "негативное изображение истории США" и в марте 2025 года издал указ об отмене таких выставок.

Министерство финансов не одобрило выпуск монет 250-летия США, посвященных отмене рабства, избирательному праву женщин и движению за гражданские права, хотя эти темы были рекомендованы двухпартийным советом по монетному делу.

Планируемые дизайны включали Фредерика Дугласа, активисток за право голоса женщин и Руби Бриджес по движению за гражданские права. Закон разрешал до пяти четвертаков в 2026 году, один из которых должен был отражать вклад женщин в историю нации.

Доллар Трампа

Противоречивая монета с изображением Дональда Трампа станет частью празднования 250-летия США. Раньше монетный двор обнародовал три варианта дизайна с портретами Трампа на аверсе и разными версиями американского орла на реверсе. Из-за законодательных ограничений изображение живых людей возможно только на лицевой стороне.

Напомним, в Конгрессе США разрабатывают законопроект, которым предлагается изобразить портрет действующего президента США Дональда Трампа на новой купюре в $250.