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Кабмин изменил правила авансирования закупок для Государственной спецслужбы транспорта

ДССТ
Правительство изменило порядок оплаты оборонных контрактов Госспецтрансслужбы / Минобороны

Правительство распространило практику безрискового авансирования на закупки для Государственной специальной службы транспорта: если предприятие срывает сроки поставки, авансовые средства сразу возвращаются в государственный бюджет.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как будут возвращать авансы

По новым правилам, если поставщик не выполнит контракт в установленные сроки, полученный аванс будет возвращен в государственный бюджет без длительных судебных процессов.

Такой механизм уже применяет Агентство оборонных закупок ДОТ при закупках для Вооруженных сил Украины. Теперь его распространят и на контракты для подразделений Госспецтрансслужбы.

Какие документы нужны для оплаты

Постановление также уточняет, на основании каких документов Казначейство будет проводить платежи с внебюджетных счетов исполнителей государственных контрактов. Их список будут определять условия конкретного контракта.

Документы, подтверждающие исполнение поставщиком обязательств, должны подписать три стороны:

  • поставщик товаров или производитель работ и услуг;
  • Служба государственного заказчика;
  • определенный заказчиком получатель продукции.

Таким образом, перед перечислением средств Казначейство получит подтверждение выполнения контракта от всех трех сторон.

В министерстве отметили, что новые правила должны снизить риск потери бюджетных средств и одновременно дать поставщикам гарантию оплаты после выполнения условий контракта. В частности, аванс должен гарантировать выполнение государством своих платежных обязательств на следующий день после поставки товара.

Напомним, Минобороны совместно с Генеральным штабом и Командованием Сил логистики пересмотрели часть действующих контрактов и запланированных закупок. В результате планируют высвободить 15,6 млрд грн, которые будут направлены на более актуальные нужды украинской армии.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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