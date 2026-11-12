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Кабмин изменил правила авансирования закупок для Государственной спецслужбы транспорта
Правительство распространило практику безрискового авансирования на закупки для Государственной специальной службы транспорта: если предприятие срывает сроки поставки, авансовые средства сразу возвращаются в государственный бюджет.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Как будут возвращать авансы
По новым правилам, если поставщик не выполнит контракт в установленные сроки, полученный аванс будет возвращен в государственный бюджет без длительных судебных процессов.
Такой механизм уже применяет Агентство оборонных закупок ДОТ при закупках для Вооруженных сил Украины. Теперь его распространят и на контракты для подразделений Госспецтрансслужбы.
Какие документы нужны для оплаты
Постановление также уточняет, на основании каких документов Казначейство будет проводить платежи с внебюджетных счетов исполнителей государственных контрактов. Их список будут определять условия конкретного контракта.
Документы, подтверждающие исполнение поставщиком обязательств, должны подписать три стороны:
- поставщик товаров или производитель работ и услуг;
- Служба государственного заказчика;
- определенный заказчиком получатель продукции.
Таким образом, перед перечислением средств Казначейство получит подтверждение выполнения контракта от всех трех сторон.
В министерстве отметили, что новые правила должны снизить риск потери бюджетных средств и одновременно дать поставщикам гарантию оплаты после выполнения условий контракта. В частности, аванс должен гарантировать выполнение государством своих платежных обязательств на следующий день после поставки товара.
Напомним, Минобороны совместно с Генеральным штабом и Командованием Сил логистики пересмотрели часть действующих контрактов и запланированных закупок. В результате планируют высвободить 15,6 млрд грн, которые будут направлены на более актуальные нужды украинской армии.