Кабмін змінив правила авансування закупівель для Державної спецслужби транспорту

Уряд поширив практику безризикового авансування на закупівлі для Державної спеціальної служби транспорту: якщо підприємство зриває терміни постачання, авансові кошти одразу повертаються до державного бюджету.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Як повертатимуть аванси

За новими правилами, якщо постачальник не виконає контракт у встановлені строки, отриманий аванс повернуть до державного бюджету без тривалих судових процесів.

Такий механізм уже застосовує Агенція оборонних закупівель ДОТ під час закупівель для Збройних сил України. Тепер його поширять і на контракти для підрозділів Держспецтрансслужби.

Які документи потрібні для оплати

Постанова також уточнює, на підставі яких документів Казначейство проводитиме платежі з небюджетних рахунків виконавців державних контрактів. Їх перелік визначатимуть умови конкретного договору.

Документи, які підтверджують виконання постачальником зобов'язань, мають підписати три сторони:

постачальник товарів або виконавець робіт і послуг;

Служба державного замовника;

визначений замовником отримувач продукції.

Таким чином, перед перерахуванням коштів Казначейство матиме підтвердження виконання контракту від усіх трьох сторін.

У міністерстві наголосили, що нові правила мають зменшити ризик втрати бюджетних коштів і водночас дати постачальникам гарантію оплати після виконання умов контракту. Зокрема, аванс має гарантувати виконання державою своїх платіжних зобов'язань наступного дня після постачання товару.

Нагадаємо, Міноборони спільно з Генеральним штабом та Командуванням Сил логістики переглянули частину чинних контрактів і запланованих закупівель. У результаті планують вивільнити 15,6 млрд грн, які спрямують на актуальніші потреби українського війська.