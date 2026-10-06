Оборонні закупівлі переглянуть: Міноборони вивільнить 15,6 млрд грн

Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом та Командуванням Сил логістики переглянули частину чинних контрактів і запланованих закупівель. У результаті планують вивільнити 15,6 млрд грн, які спрямують на актуальніші потреби українського війська.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення Міноборони.

Міноборони переглядає оборонні закупівлі

У Міноборони пояснюють, що технології, тактика ведення бойових дій і потреби підрозділів змінюються досить швидко. Відтак частина того, що планували закупити у 2024–2025 роках, сьогодні вже може не відповідати реальним потребам фронту.

Під час перегляду врахували кілька факторів. Зокрема, характеристики окремих засобів більше не відповідають актуальним бойовим завданням, а деякі постачальники не мають можливості виготовити передбачені контрактами обсяги продукції.

Крім того, окремі зразки озброєння ще не пройшли кодифікацію, частину потреб української армії повністю забезпечують міжнародні партнери. Водночас деякі завдання можна виконувати за допомогою дешевших засобів, закуповуючи їх у більшій кількості.

У результаті частину чинних контрактів планують розірвати, а окремі заплановані закупівлі не проводитимуть. У Міноборони наголошують, що всі рішення щодо чинних контрактів ухвалюватимуть та реалізовуватимуть відповідно до законодавства.

Виробників, яких стосуються зміни, вже поінформували. Вони також провели комунікацію з Агенцією оборонних закупівель ДОТ щодо подальших дій за контрактами з урахуванням стану їхнього виконання та проведених оплат.

Яке саме озброєння потрапило до переліку закупівель, які переглянули, Міноборони не розголошує з міркувань безпеки.

Вивільнені 15,6 млрд грн планують спрямувати на забезпечення, яке наразі має вищий пріоритет для українського війська.

Нагадаємо, потреби України в оборонному фінансуванні зростатимуть і наступного року. Міністерство оборони оцінює їх у $175 млрд у 2027 році проти $155 млрд цього року. Водночас у проєкті бюджету наразі закладено близько $100 млрд, тому Україні доведеться залучати додаткове фінансування на оборону та допомогу партнерів.