Оборонные закупки просмотрят: Минобороны высвободит 15,6 млрд грн

Министерство обороны совместно с Генеральным штабом и командованием сил логистики пересмотрели часть действующих контрактов и запланированных закупок. В результате планируют высвободить 15,6 млрд грн, которые будут направлены на более актуальные нужды украинской армии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минобороны.

Минобороны пересматривает оборонные закупки

В Минобороны объясняют, что технологии, тактика ведения боевых действий и потребности подразделений меняются достаточно быстро. Следовательно, часть того, что планировали закупить в 2024–2025 годах, сегодня уже может не соответствовать реальным потребностям фронта.

При просмотре учли несколько факторов. В частности, характеристики отдельных средств больше не отвечают актуальным боевым задачам, а некоторые поставщики не имеют возможности производить предусмотренные контрактами объемы продукции.

Кроме того, отдельные образцы вооружения еще не прошли кодификацию, часть нужд украинской армии полностью обеспечивают международные партнеры. В то же время некоторые задачи можно выполнять с помощью более дешевых средств, закупая их в большем количестве.

В результате часть действующих контрактов планируется разорвать, а отдельные запланированные закупки не будут проводить. В Минобороны отмечают, что все решения по действующим контрактам будут приниматься и будут реализовываться в соответствии с законодательством.

Производителей, относящихся к изменениям, уже проинформировали. Они также провели коммуникацию с Агентством оборонных закупок ДОТ о дальнейших действиях по контрактам с учетом состояния их выполнения и произведенных оплат.

Какое именно вооружение попало в перечень пересмотренных закупок, Минобороны не разглашает из соображений безопасности.

Высвободившиеся 15,6 млрд грн планируют направить на обеспечение, которое имеет высший приоритет для украинской армии.

Напомним, потребности Украины в оборонном финансировании будут расти и в следующем году. Министерство обороны оценивает их в $175 млрд в 2027 году против $155 млрд в текущем году. В то же время в проекте бюджета заложено около $100 млрд, поэтому Украине придется привлекать дополнительное финансирование на оборону и помощь партнеров.