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Цены на топливо 12 ноября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 12 ноября 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|91,83 грн (-65 коп.)
|А-95
|88,26 грн (-48 коп.)
|А-92
|84,70 грн (-2 коп.)
|ДТ
|103,59 грн (-72 коп.)
|Газ
|61,69 грн (+54 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|93,90
|90,90
|105,90
|63,90
|UPG
|89,90
|86,90
|102,90
|60,90
|WOG
|93,90
|90,90
|105,90
|63,50
|УКРНАФТА
|89,90
|86,90
|84,90
|101,90
|60,90
|SOCAR
|92,90
|95,90
|110,00
|62,90
|AMIC
|89,96
|87,01
|105,03
|61,82
|БРСМ-Нафта
|86,04
|101,04
|59,39
Напомним, обвал нефтяных котировок после выборов в США и новые атаки на танкеры в Персидском заливе удерживают украинский рынок горючего в состоянии неопределенности. Несмотря на удешевление бензина и дизеля в группе, эксперты, опрошенные Dilo, предупреждают: автогаз продолжит дорожать до своего ценового максимума, а дизель на АЗС не подешевеет, ведь операторы стремятся вернуть утраченную маржу.