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Цены на топливо 12 ноября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

горючее
Европейцы продолжают активно заправляться / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 12 ноября 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 91,83 грн (-65 коп.)
А-95 88,26 грн (-48 коп.)
А-92 84,70 грн (-2 коп.)
ДТ 103,59 грн (-72 коп.)
Газ 61,69 грн (+54 коп.)
Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 93,90 90,90 105,90 63,90
UPG 89,90 86,90 102,90 60,90
WOG 93,90 90,90 105,90 63,50
УКРНАФТА 89,90 86,90 84,90 101,90 60,90
SOCAR 92,90 95,90 110,00 62,90
AMIC 89,96 87,01 105,03 61,82
БРСМ-Нафта 86,04 101,04 59,39

Напомним, обвал нефтяных котировок после выборов в США и новые атаки на танкеры в Персидском заливе удерживают украинский рынок горючего в состоянии неопределенности. Несмотря на удешевление бензина и дизеля в группе, эксперты, опрошенные Dilo, предупреждают: автогаз продолжит дорожать до своего ценового максимума, а дизель на АЗС не подешевеет, ведь операторы стремятся вернуть утраченную маржу.

Автор:
Татьяна Бессараб

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