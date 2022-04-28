У хатньої робітниці Медведчука суд вилучив пів мільйона доларів і майже 100 тисяч євро

У хатньої робітниці кума Путіна Віктора Медведчука внаслідок санкціонованого судом обшуку вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро.

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28 квітня в рамках розслідування спроби захоплення держвлади екс-нардепом партії “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком, правоохоронні органи провели санкціонований судом обшук у його домробітниці. В результаті у неї знайшли та вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова.

"Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею", - написала Венедиктова.

За її словами, обшук проводили в ході розслідування кримінального провадження за ч.4 ст.110-2 ККУ – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення держвлади, зміни меж території чи держкордону.

Нагадаємо, 18 квітня Віктор Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна з проханням обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.

Колишнього нардепа Віктора Медведчука затримала Служба безпеки України 12 квітня. Медведчук втік з-під домашнього арешту наприкінці березня. Екс-нардеп тривалий час перебував під домашнім арештом за "вугільною справою", по якій проходив і екс-президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше Венедиктова наголосила, що українське громадянство народного депутата Віктора Медведчука не буде перешкодою для можливості його обміну з Росією на українських полонених.