Суд заарештував понад 40 млн грн на рахунках родичів Медведчука та Козака

Заарештовано корпоративні права та рахунки компаній, що належать родичам нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Про це повідомляє ДБР.

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Співробітники ДБР продовжують виявляти незаконно придбане майно Віктора Медведчука, Тараса Козака та їхніх родичів. Вони провели обшуки на об'єктах, пов'язаних із сім'ями депутатів.

Слідчі дії проходили у Київській та Львівській областях.

Родичі Козака та Медведчука – суб'єкти кримінального провадження з незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області.

У ході обшуків вилучено цінні картини, предмети антикваріату та інші коштовності. На заарештованих рахунках перебувало понад 40 млн грн.

Нагадаємо, у домробітниці кума Путіна Віктора Медведчука внаслідок санкціонованого судом обшуку вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро.

Суд заарештував також півсотні білоруських вагонів-цистерн, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні військового вторгнення Росії в Україну. Вагони фактично забезпечували логістику окупаційних-російських військ, що наступали за напрямком Чернігів — Суми.

Як зазначають у ДБР, продукція начебто призначалася нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука.