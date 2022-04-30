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Суд арестовал более 50 белорусских вагонов-цистерн с топливом: предназначались нефтекомпаниям Медведчука
Суд арестовал полсотни белорусских вагонов-цистерн, пересекших границу на Черниговщине накануне военного вторжения России в Украину. Вагоны фактически обеспечивали логистику оккупационных-русских войск, наступавших по направлению Чернигов-Сумы.
Об этом сообщает пресс-служба Государсственного бюро расследований.
"Следователи Территориального управления ДБР Киева инициировали арест 51 железнодорожных вагонов-цистерн собственности республики Беларусь, пересекших границу с Украиной 23 февраля. После вторжения они фактически обеспечивали логистику наступавших в направлении Чернигов-Сумы оккупационно-российских войск", - говорится в сообщении.
Цистерны были заполнены 3 тыс. тонн белорусского и российского дизельного топлива.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как отмечают в ГБР, продукция вроде бы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука.
После освобождения Черниговщины от российских захватчиков следователи ГБР инициировали ходатайство в Печерский районный суд об аресте обнаруженного имущества.
В настоящее время принимаются меры по передаче изъятого Агентству по розыску и менеджменту активов, а в дальнейшем – Вооруженным силам Украины.
Некоторые из цистерн после успешных боевых действий ВСУ несколько "повреждены", но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 437 УК Украины - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий.
Напомним, сотрудники ГБР сообщили о подозрении уже 13 работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни в содействии компаниям, подконтрольным депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, в импорте нефтепродуктов без уплаты акцизов.