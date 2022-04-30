Суд заарештував понад 50 білоруських вагонів-цистерн із паливом

Суд заарештував півсотні білоруських вагонів-цистерн, що перетнули кордон на Чернігівщині напередодні військового вторгнення Росії в Україну. Вагони фактично забезпечували логістику окупаційних-російських військ, що наступали за напрямком Чернігів-Суми.

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Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

"Слідчі Територіального управління ДБР Києва ініціювали арешт 51 залізничних вагонів-цистерн власності республіки Білорусь, які перетнули кордон з Україною 23 лютого. Після вторгнення вони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали в напрямку Чернігів-Суми", - йдеться в повідомленні.

Цистерни були заповнені 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива.

Як зазначають у ГБР, продукція начебто призначалася нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука.

Після звільнення Чернігівщини від російських загарбників слідчі ДБР ініціювали клопотання до Печерського районного суду щодо арешту виявленого майна.

Наразі вживаються заходи щодо передачі вилученого Агентству з розшуку та менеджменту активів, а надалі – Збройним силам України.

Деякі з цистерн після успішних бойових дій ЗСУ дещо "пошкоджені", але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 437 КК України - планування, підготовка або розв'язання агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, спрямованій на вчинення таких дій.

Нагадаємо, співробітники ДБР повідомили про підозру вже 13 працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці у сприянні компаніям, підконтрольним депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку, в імпорті нафтопродуктів без сплати акцизів.