ФСБ намагалася вивезти Медведчука під виглядом військового ЗСУ у Придністров'є, а потім – до Москви

Голова СБУ Іван Баканов розповів в ефірі національного телемарафону, що ФСБ РФ намагалася вивезти екс-нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука спочатку до окупованого Росією Придністров'я, а потім до Москви. При цьому СБУ затримала нардепа на виїзді із Київської області.

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"Це справді була складна та небезпечна для багатьох її учасників операція, що тривала близько місяця у військових умовах. Президент дав доручення, і ми активізували всі можливості, щоб це доручення виконати та знайти пана Медведчука. Було проведено багато аналітичної та оперативної роботи, яка успішно завершилася ", – заявив Іван Баканов.

Він зазначив, що в ході спецоперації основні зусилля направили на протистояння ФСБ, оскільки російська спецслужба використала всі можливі засоби, щоб вивезти Медведчука.

"Російські спецслужби організували власну операцію з переправки Медведчука в Придністров'я, а потім – до Москви. До її реалізації залучили навіть представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців", - розповів Баканов.

ФСБ усіляко намагалася дезорієнтувати співробітників СБУ. Зокрема, поширювалася фейкова інформація та підставні маршрути, аби запутати правоохоронців.

Медведчука мали доставити в Придністров'я човном, на березі на нього чекала співробітників ФСБ.

Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут та з'ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ.

"Це дозволило оперативникам та слідчим Служби безпеки України затримати Медведчука дорогою – під час його виїзду з Київської області. Зазначу, що його супроводжували українські правоохоронці, які також відповідатимуть за свої дії! Тепер Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше його підтвердження – утримання під вартою. А потім, я сподіваюся, заслужене покарання", - наголосив голова СБУ.

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