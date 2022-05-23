Свідчення Медведчука проти Порошенка не відповідають дійсності, - адвокат

Свідчення підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука щодо причетності п'ятого президента України Петра Порошенка у справах про виведення з держвласності нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" та закупівлю вугілля у так званих "ЛДНР" не відповідають дійсності.

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Про це заявив адвокат п'ятого президента Ігор Головань у коментарі "Суспільному".

"На нашу думку, взагалі те, що робить СБУ - це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ - це підтверджує, що тут нічого спільного з правдою і законом немає", - наголосив він.

На думку адвоката, рішення оприлюднити свідчення Медведчука пов’язане із судовим засіданням у справі Порошенка.

"Сьогодні призначене судове засідання стосовно арешту на майно Петра Порошенка. Це звичайний тиск на суд", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, якого підозрюють у держзраді, розповів подробиці у справах про виведення з державної власності нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" та закупівлю вугілля у так званих "ЛДНР", заявивши про причетність до цього п'ятого президента Петра Порошенка.

Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.