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Рада отказалась увольнять Пацкана с должности главы Счетной палаты
Верховная Рада провалила голосование за увольнение главы Счетной палаты Валерия Пацкана. За соответствующий проект постановления №8211 проголосовало лишь 215 депутатов при минимально необходимых 226.
В частности, 171 голос дала фракция "Слуга народа", 14 - группа "Доверие", 13 - "Восстановление Украины", еще 13 - "Платформа за жизнь и мир". "За" голосовали и председатель Рады Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко.
11 депутатов, в том числе девять из фракции "Батькивщина" открыто выступили против. Еще 33 воздержались, а остальные 78 зарегистрированных в зале не голосовали вообще.
Проект постановления внес глава бюджетного комитета парламента Юрий Аристов. Он содержал формулировку об увольнении Пацкана как члена Счетной палаты в связи с подачей им заявления об освобождении от должности главы этого органа по собственному желанию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом, как сообщил накануне нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, это заявление Пацкан отозвал. В качестве обоснования последний указал наличие правовой коллизии. Как пояснил Железняк, речь идет о том, что "непонятно, должен ли он остаться после увольнения с должности главы Счетной просто членом".
Напомним, что 24 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило Пацкану о подозрении в незаконном получении 117,65 тысячи гривен компенсации за жилье, полученной с сентября 2017 по март 2018 года, когда он был депутатом Рады прошлого, VIII созыва. 27 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда разрешил Пацкану оставаться на свободе под залогом в 49,6 тысячи гривен.