Рада отказалась увольнять Пацкана с должности главы Счетной палаты

Верховная Рада провалила голосование за увольнение главы Счетной палаты Валерия Пацкана. За соответствующий проект постановления №8211 проголосовало лишь 215 депутатов при минимально необходимых 226.

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В частности, 171 голос дала фракция "Слуга народа", 14 - группа "Доверие", 13 - "Восстановление Украины", еще 13 - "Платформа за жизнь и мир". "За" голосовали и председатель Рады Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко.

11 депутатов, в том числе девять из фракции "Батькивщина" открыто выступили против. Еще 33 воздержались, а остальные 78 зарегистрированных в зале не голосовали вообще.

Проект постановления внес глава бюджетного комитета парламента Юрий Аристов. Он содержал формулировку об увольнении Пацкана как члена Счетной палаты в связи с подачей им заявления об освобождении от должности главы этого органа по собственному желанию.

При этом, как сообщил накануне нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, это заявление Пацкан отозвал. В качестве обоснования последний указал наличие правовой коллизии. Как пояснил Железняк, речь идет о том, что "непонятно, должен ли он остаться после увольнения с должности главы Счетной просто членом".

Напомним, что 24 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило Пацкану о подозрении в незаконном получении 117,65 тысячи гривен компенсации за жилье, полученной с сентября 2017 по март 2018 года, когда он был депутатом Рады прошлого, VIII созыва. 27 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда разрешил Пацкану оставаться на свободе под залогом в 49,6 тысячи гривен.