В Раді зібрали підписи для висловлення недовіри голові Рахункової палати Пацкану, - нардеп

У Верховній Раді зібрали 129 при необхідних 113 підписів народних депутатів для висловлення недовіри голові Рахункової Палати Валерію Пацкану. Про це на своєму телеграм-каналі написав депутат Ради Ярослав Железняк.

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"Коаліція зібрала 129 підписів (з 113 необхідних) для висловлення недовіри члену Рахункової палати, Голові Рахункової палати Пацкану Валерію. Підкреслюю, тут мова йде про звільнення взагалі з Рахункової, а не тільки як Голови", - написав Железняк.

Він зазначив, що раніше відповідна постанова №8297 була внесена в парламент.

Нагадаємо, що раніше на голосування був поданий проект постанови про звільнення Пацкана як члена Рахункової палати "у зв'язку з поданням ним заяви про звільнення з посади голови цього органу за власним бажанням". Однак Раді 1 грудня не вистачило голосів, аби її прийняти.

Втім, як повідомляв напередодні голосування Железняк, зазначену заяву сам Пацкан встиг відкликати. В якості обґрунтування останній вказав наявність правової колізії. Як пояснив нардеп, йдеться про те, що "незрозуміло, чи має він залишитися після звільнення з посади голови Рахункової палати просто членом".

Питання про звільнення Пацкана виникло після того як 24 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило йому про підозру в незаконному одержанні 117,65 тисячі гривень компенсації за житло, отриманої з вересня 2017 по березень 2018 року, коли він був депутатом Ради минулого, VIII скликання.