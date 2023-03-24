"Один з символів корупції". Кабмін звільнив заступника голови Держмитниці Черкасського

Кабінет міністрів України на засіданні 24 березня звільнив Руслана Черкасського з посади заступника голови Державної митної служби.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено: Черкасського Руслана Анатолійовича з посади заступника Голови Державної митної служби України", - зазначив він.

Також уряд звільнив Дмитра Кліменкова з посади першого заступника голови Фонду державного майна України.

Крім того, Кабмін призначив Віталія Загайного державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України та Тетяну Вакуленко директором Українського центру оцінювання якості освіти.

Народний депутат Ярослав Железня також повідомив про звільнення Черкасського.

"Один з символів корупції на митниці нарешті, після стількох місяців боротьби, звільнений! Я вам чесно скажу, що коли спочатку багато людей почали "підкатувати" з проханнями не згадувати заступника митниці Руслана Черкасського, то ще тоді зрозумів, що це ще той персонаж… Звичайно до очищення митниці ще дуже далеко, але це той випадок, коли система втратила одного з своїх "потужних" людей. Хочеться вірити, що сигнал всім іншим схожим хоча б якось зрозумілий", - зазначив він.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 1 лютого заявив, що обіцяні весняні посадки тривають і анонсував звільнення всього керівного складу Державної митної служби.

Того ж дня Кабінет міністрів звільнив керівництво Державної митної служби та призначив тимчасовим очільником відомства Сергія Звягінцева. Зокрема, було звільнено Вячеслава Демченка з посади т.в.о Голови Державної митної служби та Олександра Щуцького з посади першого заступника.

Крім того, було відсторонено від виконання повноважень за посадою та порушено дисциплінарне провадження стосовно Руслана Черкасського.