АРМА перечислило 1,87 млрд грн в бюджет от арестованных активов: на что пойдут средства

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) направляет в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ еще 1,87 миллиарда гривен.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, это стало возможным благодаря списанию АРМА средств РФ, которые до этого были арестованы, но находились на счете в коммерческом банке.

"Последовательная деятельность АРМА направлена на списание средств, полученных от подсанкционных лиц, российских банков и компаний, в соответствии с законодательством и решениями судов и на восстановление и защиту страны", — отметила Дума.

Она напомнила, что правительство своим распоряжением нормировало процедуру, позволяющую 1,87 млрд грн от продажи конфискованных облигаций направить в Фонд восстановления Украины. АРМА выполнило это решение через три дня.

Дума подчеркнула, что от списанных агентством российских средств в сумме 1,8 млрд грн, АРМА смогло обеспечить чистую прибыль в госбюджет в сумме почти 500 млн грн, которые также направлены в специальный фонд государственного бюджета Украины еще в феврале этого года.

Именно эти средства поступили от эффективного управления активами ООО "Роял пей юроп".

Кроме того, в 2024 году более 18 миллионов долларов США АРМА взыскало со счетов оффшорных компаний российских олигархов Фридмана и Авена, а недавно еще 137 млн грн со счетов компаний, связанных с этими подсанкционными лицами.

Средства специального фонда государственного бюджета Украины направляются на:

строительство объектов инфраструктуры, защитных сооружений гражданской защиты; восстановление объектов жилищного и общественного назначения;

новое строительство объектов жилищного назначения для лиц, лишившихся жилья вследствие военных действий от вооруженной агрессии РФ;

строительство учреждений здравоохранения и других социальных проектов.

АРМА в настоящее время управляет санкционными денежными активами, арестованными в рамках уголовных производств, на общую сумму более 5,5 млрд грн, из которых: