АРМА выявило преступные активы на 65 млн грн по делу о хищении бюджетных средств

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) выявило и передало правоохранителям информацию об активах более чем на 65 миллионов гривен в рамках расследования дела по хищению бюджетных средств, выделенных на строительство.

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Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.

По данным следствия, должностные лица, используя подконтрольные компании, завышали стоимость работ, вносили ложные данные в финансовые документы и привлекали фиктивных субподрядчиков.

В результате значительные суммы государственных средств переводили на счета аффилированных структур.

В ходе розыска АРМА обнаружило:

130 транспортных средств;

объекты жилой и нежилой недвижимости;

взносы в уставные капиталы компаний на 20 млн грн, а также более 45 млн грн на банковских счетах.

Дума отметила, что арест этих активов позволит предотвратить их отчуждение, сокрытие или использование, что могло бы осложнить дальнейшее расследование и возврат средств в бюджет.

Напомним, ранее АРМА совместно с правоохранительными органами выявило активы чиновников, причастных к хищению средств ПАО "Укртатнафта". Общая сумма ущерба составляет около 6 миллиардов гривен.