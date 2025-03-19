АРМА виявило злочинні активи на 65 млн грн у справі про розкрадання бюджетних коштів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та передало правоохоронцям інформацію про активи на понад 65 мільйонів гривень у межах розслідування справи щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво.

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Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

За даними слідства, посадовці, використовуючи підконтрольні компанії, завищували вартість робіт, вносили неправдиві дані у фінансові документи та залучали фіктивних субпідрядників.

У результаті значні суми державних коштів переводили на рахунки афілійованих структур.

У ході розшуку АРМА виявило:

130 транспортних засобів;

об’єкти житлової та нежитлової нерухомості;

внески до статутних капіталів компаній на 20 млн грн, а також понад 45 млн грн на банківських рахунках.

Дума зазначила, що арешт цих активів дозволить запобігти їхньому відчуженню, приховуванню або використанню, що могло б ускладнити подальше розслідування та повернення коштів до бюджету.

Нагадаємо, раніше АРМА спільно з правоохоронними органами виявило активи високопосадовців, причетних до розкрадання коштів ПАТ "Укртатнафта". Загальна сума збитків становить близько 6 мільярдів гривень.