Конфискованные 1,8 млрд грн компании, связанной с российским букмекером 1xBet, пополнят бюджет

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) перечисляет почти 1,8 млрд грн российской ООО "Роял пей Юроп", связанной с российским букмекером "1xBet", в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, правительство согласовало своим распоряжением инициативу АРМА о продаже военных облигаций и перечислении денежных средств в сумме 1,8 миллиарда гривен в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Дума напомнила, что это стало возможным благодаря новому механизму управления санкционными активами, арестованными в рамках уголовных производств. Он позволяет АРМА по согласованию с правительством продавать военные облигации, закупленные за счет арестованных средств, и направлять полученные средства в государственный бюджет.

"Средства агрессора будут работать на восстановление Украины. Это справедливо, когда активы, связанные со страной-агрессором, используются для восстановления того, что было разрушено в результате российской агрессии", — подчеркнула глава АРМА.

К "Роял Пэй Юроп" были применены санкции сроком на пять лет, среди которых блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

Высший антикоррупционный суд взыскал ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд. гривен компании "Роял пей Юроп", которая связана с российским букмекером "1xBet" и представлена в Украине компанией "Твоя беттинговая компания".

Ранее АРМА уже направило более 423 миллионов гривен в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от управления арестованными активами ООО " Роял пей Юроп".

Кроме того, в пользу государства взысканы военные облигации на сумму 1,75 млрд грн и 3,43 млн дол.

Ранее АРМА списала эти средства и направила их на укрепление обороноспособности и поддержку экономики Украины путем приобретения военных облигаций в национальной и иностранной валюте.

АРМА в настоящее время управляет санкционными денежными активами, арестованными в рамках уголовных производств, на общую сумму более 5,5 млрд грн, из которых: