- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Конфискованные 1,8 млрд грн компании, связанной с российским букмекером 1xBet, пополнят бюджет
Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) перечисляет почти 1,8 млрд грн российской ООО "Роял пей Юроп", связанной с российским букмекером "1xBet", в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По ее словам, правительство согласовало своим распоряжением инициативу АРМА о продаже военных облигаций и перечислении денежных средств в сумме 1,8 миллиарда гривен в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
Дума напомнила, что это стало возможным благодаря новому механизму управления санкционными активами, арестованными в рамках уголовных производств. Он позволяет АРМА по согласованию с правительством продавать военные облигации, закупленные за счет арестованных средств, и направлять полученные средства в государственный бюджет.
"Средства агрессора будут работать на восстановление Украины. Это справедливо, когда активы, связанные со страной-агрессором, используются для восстановления того, что было разрушено в результате российской агрессии", — подчеркнула глава АРМА.
К "Роял Пэй Юроп" были применены санкции сроком на пять лет, среди которых блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.
Высший антикоррупционный суд взыскал ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд. гривен компании "Роял пей Юроп", которая связана с российским букмекером "1xBet" и представлена в Украине компанией "Твоя беттинговая компания".
Ранее АРМА уже направило более 423 миллионов гривен в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от управления арестованными активами ООО " Роял пей Юроп".
Кроме того, в пользу государства взысканы военные облигации на сумму 1,75 млрд грн и 3,43 млн дол.
Ранее АРМА списала эти средства и направила их на укрепление обороноспособности и поддержку экономики Украины путем приобретения военных облигаций в национальной и иностранной валюте.
АРМА в настоящее время управляет санкционными денежными активами, арестованными в рамках уголовных производств, на общую сумму более 5,5 млрд грн, из которых:
- 4,5 млрд грн;
- 22 млн долл.;
- 3,5 млн. евро.