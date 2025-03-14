Конфісковані 1,8 млрд грн компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet, поповнять бюджет

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перераховує майже 1,8 млрд грн російської ТОВ "Роял пей Юроп", яка пов’язана з російським букмекером "1xBet", до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, уряд погодив своїм розпорядженням ініціативу АРМА щодо продажу військових облігацій та перерахування грошових коштів у сумі 1,8 мільярда гривень до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації проти України.

Дума нагадала, що це стало можливим завдяки новому механізму управління санкційними активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень. Він дозволяє АРМА за погодженням з урядом продавати військові облігації, закуплені за рахунок арештованих коштів, та спрямовувати отримані кошти до державного бюджету.

"Кошти агресора працюватимуть на відбудову України. Це справедливо, коли активи, пов'язані з країною-агресором, використовуються для відновлення того, що було зруйновано внаслідок російської агресії", - підкреслила очільниця АРМА.

До "Роял Пей Юроп" було застосовано санкції строком на п'ять років, серед яких блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

Вищий антикорупційний суд стягнув цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 млрд гривень компанії "Роял пей Юроп", яка пов’язана з російським букмекером "1xBet" та представлена в Україні компанією "Твоя беттінгова компанія".

Раніше АРМА вже спрямувало понад 423 мільйони гривень до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії від управління арештованими активами ТОВ "Роял пей Юроп".

Крім того, на користь держави стягнуто військові облігації на суму 1,75 млрд грн та 3,43 млн дол.

Раніше АРМА списало ці кошти та спрямувало їх на зміцнення обороноздатності та підтримку економіки України шляхом придбання військових облігацій у національній та іноземній валютах.

АРМА наразі управляє санкційними грошовими активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень, на загальну суму понад 5,5 млрд грн, з яких: