АРМА списало 137 млн грн со счетов компаний подсанкционных российских олигархов: о ком речь

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) списало 137 млн грн со счетов компаний, связанных с российскими олигархами Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Первоначально средства будут направлены на закупку военных облигаций. Затем пополнят Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Благодаря утвержденным сегодня Правительством изменениям в порядке управления санкционными активами, которые арестованы в рамках уголовных производств, АРМА получило возможность оперативно перечислять полученные средства в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", — отметила Дума.

По ее словам, ранее агентство уже списало 18 миллионов долларов вышеупомянутых олигархов. Дело касалось взыскания средств с акционеров бывшего Альфа-банка (ныне – АО "Сенс Банк") – оффшорных кипрских компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане РФ Фридман и Авен. Эти требования были выполнены 19 апреля 2024г.

Нацагентство управляет санкционными денежными активами, на которые наложен арест в рамках уголовных производств на общую сумму 5,5 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Об АРМА

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), полученными от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и/или по управлению активами, на которые признание необоснованными активов и их взыскания в доход государства.

Напомним, имущество подсанкционного бизнесмена Жеваго было передано в АРМА . Имущество было арестовано в рамках расследования ДБР по подозрению олигарха и его подельников в растрате 113 млн дол. из банка "Финансы и кредит".