Реализация белорусского калия через АРМА: 224,4 млн грн оказались под угрозой блокировки

224,4 млн грн, поступивших от продаж белорусского калия, были под угрозой блокировки. Однако Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отклонил заявление Министерства юстиции.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

О решении ВАКС

3 марта 2025 года Высший антикоррупционный суд принял решение, отказав Министерству юстиции в удовлетворении заявления о запрете дальнейшей реализации активов белорусского калия.

В своем решении суд сослался на часть 6 статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины, прямо запрещающей любые меры, которые могут привести к прекращению, отложению или остановке публичных конкурсных процедур, таких как аукционы, тендеры и другие торги, проводимые от имени государственного органа.

Если бы решение ВАКС было другим, акты приемки-передачи не были бы подписаны, приобретатели – требовали бы возврата средств, а сам калий – потерял бы экономическую стоимость, отмечают в АРМА.

В прессслужбе также отмечают, что за 2024-2025 годы было продано 21 тысяч тонн калия на сумму 224,4 млн грн, из которых 87,2 млн грн составили таможенные платежи.

Все средства от реализации будут направлены АРМА в бюджет, на нужды сил обороны или по возможности – в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

О реализации белорусского калия

Напомним, в ноябре 2024 года АРМА объявило о старте масштабного аукциона по продаже 30,4 тыс. тонн хлорида калия (433 вагона) производства ОАО "Беларуськалий".

По результатам аукционов, проведенных в январе и в феврале 2025 года, от реализации хлорида калия получено 155,39 млн грн, включая таможенные платежи.

Недавно, АРМА реализовало дежурную часть партии хлорида калия через систему Прозорро.Продажи более чем на 42 млн грн, на 36 млн грн и 45,5 млн грн.