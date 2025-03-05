Реалізація білоруського калію через АРМА: 224,4 млн грн опинились під загрозою блокування

224,4 млн грн, які надійшли від продажу білоруського калію, були під загрозою блокування. Однак Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відхилив заяву Міністерства юстиції.

Про це інформує пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про рішення ВАКС

3 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, відмовивши Міністерству юстиції у задоволенні заяви щодо заборони подальшої реалізації активів білоруського калію.

У своєму рішенні суд послався на частину 6 статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України, яка прямо забороняє будь-які заходи, що можуть призвести до припинення, відкладання чи зупинення публічних конкурсних процедур, таких як аукціони, тендери та інші торги, що проводяться від імені державного органу.

Якби рішення ВАКС було іншим, акти приймання-передачі не були би підписані, набувачі - вимагали би повернення коштів, а сам калій - втратив би економічну вартість, наголошують в АРМА.

В пресслужбі також зазначають, що за 2024-2025 роки було продано 21 тисячу тонн калію на суму 224,4 млн грн, з яких 87,2 млн грн склали митні платежі.

Усі кошти від реалізації будуть направлені АРМА до бюджету, на потреби сил оборони або за можливості - до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про реалізацію білоруського калію

Нагадаємо, у листопаді 2024 року АРМА оголосило про старт масштабного аукціону з продажу 30,4 тис. тонн хлориду калію (433 вагони) виробництва ОАО "Беларуськалій".

За результатами аукціонів, проведених у січні та лютому 2025 року, від реалізації хлориду калію отримано 155,39 млн грн, включаючи митні платежі.

Нещодавно, АРМА реалізувало чергову частину партії хлориду калію через систему Прозорро.Продажі на понад 42 млн грн, на 36 млн грн та 45, 5 млн грн.