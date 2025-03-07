АРМА списало 137 млн грн з рахунків компаній підсанкційних російських олігархів: про кого мова

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) списало 137 млн грн з рахунків компаній, пов'язаних з російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Петром Авеном.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Спочатку кошти будуть спрямовані на закупівлю військових облігацій. Потім — поповнять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

"Завдяки затвердженим сьогодні Урядом змінам до порядку управління санкційними активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень, АРМА отримало можливість оперативно перераховувати отримані кошти до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", — зазначила Дума.

За її словами, раніше агентство вже списало 18 мільйонів доларів вищезгаданих олігархів. Справа стосувалася стягнення коштів з акціонерів колишнього Альфа-банку (нині - АТ "Сенс Банк") – офшорних кіпрських компаній, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ Фрідман та Авен. Ці вимоги були виконані 19 квітня 2024 року.

Загалом Нацагентство управляє санкційними грошовими активами, на які накладено арешт в рамках кримінальних проваджень на загальну суму 5,5 млрд грн у гривневому еквіваленті.

Про АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Нагадаємо, майно підсанкційного бізнесмена Жеваго передали до АРМА. Майно було арештоване в рамках розслідування ДБР щодо підозри олігарха та його спільників у розтраті 113 млн дол. з банку "Фінанси та Кредит".