Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,27

--0,09

EUR

44,56

+0,31

Готівковий курс:

USD

41,35

41,27

EUR

44,88

44,66

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АРМА списало 137 млн грн з рахунків компаній підсанкційних російських олігархів: про кого мова

гривні
АРМА списало гроші з компаній російських олігархів. Фото: minfin

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) списало 137 млн грн з рахунків компаній, пов'язаних з російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Петром Авеном.  

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Спочатку кошти будуть спрямовані на закупівлю військових облігацій. Потім — поповнять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

"Завдяки затвердженим сьогодні Урядом змінам до порядку управління санкційними активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень, АРМА отримало можливість оперативно перераховувати отримані кошти до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", — зазначила Дума.

За її словами, раніше агентство вже списало 18 мільйонів доларів вищезгаданих олігархів. Справа стосувалася стягнення коштів з акціонерів колишнього Альфа-банку (нині - АТ "Сенс Банк") – офшорних кіпрських компаній, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ Фрідман та Авен. Ці вимоги були виконані 19 квітня 2024 року.  

Загалом Нацагентство управляє санкційними грошовими активами, на які накладено арешт в рамках кримінальних проваджень на  загальну суму 5,5 млрд грн у гривневому еквіваленті. 

Про АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Нагадаємо, майно підсанкційного бізнесмена Жеваго передали до АРМА. Майно було арештоване в рамках розслідування ДБР щодо підозри олігарха та його спільників у розтраті 113 млн дол. з банку "Фінанси та Кредит".

Автор:
Тетяна Ковальчук