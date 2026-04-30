Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Инвестпроект на 400 млн грн: в Карпатах создадут туристический комплекс в историческом дворце

Дворец Шенборнов могут превратить в туристический комплекс / Википедия

Фонд государственного имущества Украины планирует привлечь частные инвестиции для реставрации дворца Шенборнов в Закарпатской области и превращение его в туристический объект национального уровня.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Инвестиции во дворец Шенборнов

Речь идет о привлечении частного инвестора к реставрации и коммерциализации объекта культурного наследия, не подлежащего приватизации. В результате его планируется превратить в туристический комплекс национального значения.

Инициатива была представлена в отчете о первых 100 днях работы нового руководителя ФГИУ Дмитрия Наталухи. В фонде отмечают, что объект используется недостаточно эффективно, хотя имеет значительный туристический потенциал.

По предварительным оценкам, объем инвестиций может составить 200–400 млн. грн. Реализация проекта будет продолжаться 2–4 года, а окупаемость прогнозируется на уровне 8–12 лет. После запуска туристический комплекс может генерировать 40–80 млн. грн. дохода ежегодно и принимать до 150 тыс. посетителей.

Также ожидается создание 100-180 рабочих мест и развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

О дворце Шенборнов

Дворец Шенборнов, также известный как замок Берегвар, является одним из самых известных архитектурных памятников Закарпатья. Сооружение было построено в конце XIX века как охотничья резиденция графов Шенборнов, а сегодня функционирует как санаторий "Карпаты" кардио-неврологического профиля.

Дворец расположен в селе Карпаты Мукачевского района Закарпатской области. Его строительство продолжалось в 1890-1895 годах, а архитектурный стиль сочетает элементы неоромантизма с готическими и романскими мотивами.

Особенностью сооружения является его символическая "астрономическая" структура. Дворец имеет 365 окон – по количеству дней в году, 52 дымохода – по количеству недель, 12 входов – по количеству месяцев и 4 башни – по количеству времен года.

На территории парка расположено озеро, которое, по первоначальному замыслу, повторяло контуры карты Австро-Венгерской империи. Здесь также сохранился дендрарий с редкими породами деревьев.

История дворца ведет начало с 1890 года, когда его строительство инициировал граф Эрвин Фридрих Шенборн-Бухгайм. После 1944 года, в результате национализации, объект был преобразован в санаторий, которым он остается и сейчас.

Дворец также известен как съемочная площадка для кино и телевизионных проектов, в том числе фильмов и шоу разных форматов.

Сегодня посещение дворца возможно как внутри санаторного лечения, так и как туристического объекта. Вход обычно платный, но остается доступным посетителям.

Дворец графов Шенборнов находится в государственной собственности.

Напомним, в Ивано-Франковской области на продажу выставили панорамный ресторан, занимающий полный 9-й этаж гостиничного комплекса MÉLIS в селе Яблуница. Объект расположен на ключевом съезде с главной трассы на пути к курорту Буковель, расстояние до которого составляет 10 минут езды.

Автор:
Ольга Опенько