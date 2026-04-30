Инвестпроект на 400 млн грн: в Карпатах создадут туристический комплекс в историческом дворце

Фонд государственного имущества Украины планирует привлечь частные инвестиции для реставрации дворца Шенборнов в Закарпатской области и превращение его в туристический объект национального уровня.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Инвестиции во дворец Шенборнов

Речь идет о привлечении частного инвестора к реставрации и коммерциализации объекта культурного наследия, не подлежащего приватизации. В результате его планируется превратить в туристический комплекс национального значения.

Инициатива была представлена в отчете о первых 100 днях работы нового руководителя ФГИУ Дмитрия Наталухи. В фонде отмечают, что объект используется недостаточно эффективно, хотя имеет значительный туристический потенциал.

По предварительным оценкам, объем инвестиций может составить 200–400 млн. грн. Реализация проекта будет продолжаться 2–4 года, а окупаемость прогнозируется на уровне 8–12 лет. После запуска туристический комплекс может генерировать 40–80 млн. грн. дохода ежегодно и принимать до 150 тыс. посетителей.

Также ожидается создание 100-180 рабочих мест и развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

О дворце Шенборнов

Дворец Шенборнов, также известный как замок Берегвар, является одним из самых известных архитектурных памятников Закарпатья. Сооружение было построено в конце XIX века как охотничья резиденция графов Шенборнов, а сегодня функционирует как санаторий "Карпаты" кардио-неврологического профиля.

Дворец расположен в селе Карпаты Мукачевского района Закарпатской области. Его строительство продолжалось в 1890-1895 годах, а архитектурный стиль сочетает элементы неоромантизма с готическими и романскими мотивами.

Особенностью сооружения является его символическая "астрономическая" структура. Дворец имеет 365 окон – по количеству дней в году, 52 дымохода – по количеству недель, 12 входов – по количеству месяцев и 4 башни – по количеству времен года.

На территории парка расположено озеро, которое, по первоначальному замыслу, повторяло контуры карты Австро-Венгерской империи. Здесь также сохранился дендрарий с редкими породами деревьев.

История дворца ведет начало с 1890 года, когда его строительство инициировал граф Эрвин Фридрих Шенборн-Бухгайм. После 1944 года, в результате национализации, объект был преобразован в санаторий, которым он остается и сейчас.

Дворец также известен как съемочная площадка для кино и телевизионных проектов, в том числе фильмов и шоу разных форматов.

Сегодня посещение дворца возможно как внутри санаторного лечения, так и как туристического объекта. Вход обычно платный, но остается доступным посетителям.

Дворец графов Шенборнов находится в государственной собственности.

