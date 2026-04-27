На Бакоте построят масштабный курорт на воде за 500 миллионов долларов

В Хмельницкой области планируется создать первый в Украине большой водный хаб с современной инфраструктурой. Проект реализуют в заливе Бакота, который часто называют "украинскими фьордами". На территории 40 гектаров появятся отели, яхт-клубы и зоны для активного отдыха.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на LIGA.net.

По предварительным расчетам, стоимость строительства может составить 500 миллионов долларов. Работы планируют приступить осенью 2026 года.

Что будет на территории курорта

Сейчас Бакота является местом преимущественно для "дикого" туризма, но новый проект превратит ее в современный курортный поселок. Основной фокус сделают на развлечениях на воде и развитии судоходства.

Основные элементы будущего хаба:

Водный спорт: яхтинг, каяки, катамараны и судоходство;

Рыболовство: специальные зоны для рыбалки и тематические рестораны;

Жилая инфраструктура: апарт-отели, коттеджи и виллы.

Соучредитель компании Юрий Гладкий отмечает, что в Украине пока нет ни одного большого курорта на "большой воде" с подобным уровнем инфраструктуры.

Инвестиционные возможности

Проект подразумевает привлечение частных средств. Бизнес-модель базируется на доходной недвижимости — инвесторы смогут вкладывать деньги в строительство вилл и гостиничных номеров, чтобы получать прибыль от их аренды.

Напомним, компания "Суперпозиция" уже известна своими масштабными проектами, в том числе строительством автономного альпийского поселка возле Буковеля. Теперь девелоперы решили развивать туристический потенциал Днестровского каньона.

Напомним, в Хмельницкой области построят новый завод по производству бетонного оборудования за $10 млн. Компания Karmel построит объект площадью 18 тысяч квадратных метров, что вдвое превышает мощности их действующего завода в самом Хмельницком.