На Бакоті збудують масштабний курорт на воді за 500 мільйонів доларів

На Бакоті збудують масштабний курорт на воді за 500 мільйонів доларів / Unsplash

У Хмельницькій області планують створити перший в Україні великий водний хаб із сучасною інфраструктурою. Проєкт реалізують у затоці Бакота, яку часто називають "українськими фіордами". На території у 40 гектарів з'являться готелі, яхт-клуби та зони для активного відпочинку.

За попередніми розрахунками, вартість будівництва може сягнути 500 мільйонів доларів. Роботи планують розпочати восени 2026 року.

Що буде на території курорту

Зараз Бакота є місцем переважно для "дикого" туризму, але новий проєкт перетворить її на сучасне курортне селище. Основний фокус зроблять на розвагах на воді та розвитку судноплавства.

Основні елементи майбутнього хабу:

  • Водний спорт: яхтинг, каяки, катамарани та судноплавство;
  • Рибальство: спеціальні зони для риболовлі та тематичні ресторани;
  • Житлова інфраструктура: апарт-готелі, котеджі та вілли.

Співзасновник компанії Юрій Гладкий зазначає, що в Україні поки немає жодного великого курорту на "великій воді" з подібним рівнем інфраструктури.

Інвестиційні можливості

Проєкт передбачає залучення приватних коштів. Бізнес-модель базується на дохідній нерухомості — інвестори зможуть вкладати гроші в будівництво вілл та готельних номерів, щоб потім отримувати прибуток від їхньої оренди.

Нагадаємо, компанія "Суперпозиція" вже відома своїми масштабними проєктами, зокрема будівництвом автономного альпійського селища біля Буковелю. Тепер девелопери вирішили розвивати туристичний потенціал Дністровського каньйону.

Нагадаємо, на Хмельниччині побудують новий завод із виробництва бетонного обладнання за $10 млн. Компанія Karmel зведе об'єкт площею 18 тисяч квадратних метрів, що вдвічі перевищує потужності їхнього чинного заводу в самому Хмельницькому.

Автор:
Максим Кольц