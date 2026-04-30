Інвестпроєкт на 400 млн грн: у Карпатах створять туристичний комплекс у історичному палаці

Фонд державного майна України планує залучити приватні інвестиції для реставрації палацу Шенборнів у Закарпатській області та перетворення його на туристичний об’єкт національного рівня.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Інвестиції у палац Шенборнів

Йдеться про залучення приватного інвестора до реставрації та комерціалізації об’єкта культурної спадщини, який не підлягає приватизації. У результаті його планують перетворити на туристичний комплекс національного значення.

Ініціатива була представлена у звіті про перші 100 днів роботи нового очільника ФДМУ Дмитра Наталухи. У фонді зазначають, що наразі об’єкт використовується недостатньо ефективно, хоча має значний туристичний потенціал.

За попередніми оцінками, обсяг інвестицій може становити 200–400 млн грн. Реалізація проєкту триватиме 2–4 роки, а окупність прогнозується на рівні 8–12 років. Після запуску туристичний комплекс може генерувати 40–80 млн грн доходу щорічно та приймати до 150 тис. відвідувачів.

Також очікується створення 100–180 робочих місць і розвиток малого та середнього бізнесу в регіоні.

Про палац Шенборнів

Палац Шенборнів, також відомий як замок Берегвар, є однією з найвідоміших архітектурних пам’яток Закарпаття. Споруда була зведена наприкінці XIX століття як мисливська резиденція графів Шенборнів, а сьогодні функціонує як санаторій "Карпати" кардіо-неврологічного профілю.

Палац розташований у селі Карпати Мукачівського району Закарпатської області. Його будівництво тривало у 1890–1895 роках, а архітектурний стиль поєднує елементи неоромантизму з готичними та романськими мотивами.

Особливістю споруди є її символічна “астрономічна” структура. Палац має 365 вікон - за кількістю днів у році, 52 димоходи - за кількістю тижнів, 12 входів - за кількістю місяців і 4 вежі - за кількістю пір року.

На території парку розташоване озеро, яке, за первісною задумкою, повторювало контури карти Австро-Угорської імперії. Тут також зберігся дендрарій із рідкісними породами дерев.

Історія палацу бере початок із 1890 року, коли його будівництво ініціював граф Ервін Фрідріх Шенборн-Бухгайм. Після 1944 року, унаслідок націоналізації, об’єкт було перетворено на санаторій, яким він залишається й нині.

Палац також відомий як знімальний майданчик для кіно та телевізійних проєктів, зокрема фільмів і шоу різних форматів.

Сьогодні відвідування палацу можливе як у межах санаторного лікування, так і як туристичного об’єкта. Вхід зазвичай платний, але залишається доступним для відвідувачів.

Палац графів Шенборнів перебуває у державній власності.

