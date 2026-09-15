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В Одесі продають девелоперський проєкт комплексу апартаментів поблизу Совіньйону

совиньйон
У Чорноморці пропонують інвесторам проєкт комплексу апартаментів

Девелоперський проєкт комплексу апартаментів у рекреаційній частині Одеси виставили на продаж. Актив включає земельну ділянку площею 2,1 га та наявні будівлі, а потенційна площа забудови за одним зі сценаріїв становить 44 061 м².

Як пише Dilo, про це інформує Inventure.

Масштабна забудова Чорноморки

В Одесі виставили на продаж девелоперський проєкт комплексу апартаментів у прибережній частині Чорноморки, поблизу Совіньйону. Проєкт передбачає освоєння земельної ділянки площею 2,1 га, розташованої приблизно за 380 метрів від берегової лінії.

Актив включає земельну ділянку у приватній власності та наявні будівлі загальною площею 4 603,8 м². За даними інвестиційної пропозиції, поруч є трансформаторна підстанція, мережі водопостачання та каналізації, дорожній під’їзд і громадський транспорт.

Для розвитку території розглядають два сценарії: повний редевелопмент із демонтажем наявних будівель та будівництвом нового комплексу або реконструкцію санаторного корпусу з подальшим розвитком території.

За одним із варіантів каскадної забудови висотою від 5 до 16 поверхів загальна площа об’єкта може становити 44 061 м², а площа активів до реалізації - 37 452 м². Коефіцієнт ефективності заявлений на рівні 85%. Другий сценарій передбачає забудову висотою до 23 поверхів із загальною площею 49 300 м² та 41 900 м² площі до реалізації.

Проєкт є частиною ширшої концепції розвитку прибережного району Чорноморки. Загальна концепція охоплює 21,2 га території та передбачає потенціал забудови до 220 тис. м². Також планується 8,4 га озеленення і благоустрою та 1075 паркомісць.

Майстерплан передбачає створення житлової, комерційної, соціальної та рекреаційної інфраструктури. Зокрема, йдеться про громадські простори, парки та бульвари, освітні й медичні об’єкти, транспортну мережу, паркінги, веломаршрути та безбар’єрний доступ до узбережжя.

У рекреаційній частині концепції передбачені набережна, пляжі, причали, яхт-клуб, човнова станція, аквапарк, дитячі майданчики та амфітеатр із видом на море. Комерційна складова включає готель, фудкорт, пляжний клуб, спортивні зони та приміщення активного першого поверху.

В інвестиційній пропозиції зазначається, що актив пропонують придбати через купівлю 100% корпоративних прав. Ціна продажу є договірною, а додаткова інформація надається після підписання NDA.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області виставлено на продаж 100% частки діючого виробничого бізнесу — крафтового пивоварного заводу Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Вартість об'єкта оцінена у $1,45 млн.

Автор:
Ольга Опенько

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