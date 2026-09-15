НБУ стягує з Бахматюка 7,9 млрд грн: суд відмовив у припиненні поруки

Північний апеляційний господарський суд відмовив компанії QUICKOM LIMITED, кінцевим бенефіціаром якої є ексвласник “ВіЕйБі Банку” та “Фінансової Ініціативи” Олег Бахматюк, у припиненні його поруки за кредитами рефінансування. Загальна сума заборгованості, яку НБУ стягує з бізнесмена як поручителя, становить близько 7,9 млрд грн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ продовжує стягнення з Бахматюка

Національний банк продовжує стягнення заборгованості за кредитами рефінансування, які були надані неплатоспроможним банкам. Зокрема, суди підтверджують правомірність вимог НБУ до ексвласника "ВіЕйБі Банку" та "Фінансової Ініціативи" Олега Бахматюка як поручителя.

9 вересня 2026 року Північний апеляційний господарський суд відмовив компанії QUICKOM LIMITED (Кіпр) в апеляційній скарзі та залишив без змін рішення суду першої інстанції. Воно передбачає відмову у припиненні поруки Бахматюка за кредитами "ВіЕйБі Банку" та підтверджує правомірність вимог НБУ як кредитора.

Раніше аналогічне рішення апеляційний суд ухвалив щодо "Фінансової Ініціативи" - QUICKOM LIMITED також відмовили в оскарженні рішення першої інстанції про припинення поруки Бахматюка за кредитами цього банку.

Кінцевим бенефіціарним власником QUICKOM LIMITED є Олег Бахматюк, який раніше володів "ВіЕйБі Банком" та "Фінансовою Ініціативою".

За даними НБУ, загальна сума заборгованості, яку регулятор стягує з Бахматюка як поручителя за зобов’язаннями двох неплатоспроможних банків, становить близько 7,9 млрд грн. Йдеться про сім основних судових справ.

У НБУ зазначають, що боржник та пов’язані з ним особи регулярно оскаржують кредитні договори, поруку та інші підстави для стягнення боргу. Зокрема, QUICKOM LIMITED намагалася у восьми судових спорах домогтися розірвання кредитних договорів, виконання яких було забезпечене порукою. Усі ці справи завершилися на користь Національного банку.

Бахматюк проти НБУ

ПАТ "ВіЕйБі Банк у 2014 році уклав з НБУ договір про стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк поручився за повернення банком кредитних коштів та уклав з регулятором договір поруки, узявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед НБУ.

Банк не виконав своїх зобов’язань перед НБУ, так само як і його власник. Тому регулятор звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовом про стягнення заборгованості з Олега Бахматюка.

Печерський районний суд міста Києва 30 січня 2025 року задовольнив позов регулятора до Бахматюка про стягнення з нього 1,2 млрд грн на користь НБУ.

Правління НБУ віднесло ПАТ "ВіЕйБі Банк" до категорії неплатоспроможних 20 листопада 2014 року, а 19 березня 2015 року ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього банку. Сам банк знаходиться в стадії ліквідації досі.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще п’ять справ за позовними заявами НБУ до Олега Бахматюка за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива".

Загальна сума заборгованості, яку НБУ стягує в судовому порядку з Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

Нагадуємо, 22 січня 2025 року Верховний Суд підтвердив законність попередніх рішень судів про стягнення 1,8 млрд грн боргу з ексвласника банку "Фінансова Ініціатива" Бахматюка.