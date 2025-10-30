Бахматюк програв суд проти НБУ і має сплатити понад 1,2 млрд грн: деталі справи

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу колишнього власника ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка і залишив без змін рішення суду першої інстанції про стягнення з нього 1,2 млрд грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості за стабілізаційним кредитом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що апеляційний суд підтвердив законність вимог регулятора та рішення суду першої інстанції, яке відтепер набрало законної сили і є обов’язковим до виконання поручителем банку.

Бахматюк проти НБУ

ПАТ "ВіЕйБі Банк у 2014 році уклав з НБУ договір про стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк поручився за повернення банком кредитних коштів та уклав з регулятором договір поруки, узявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед НБУ.

Оскільки і банк, і його поручитель не виконали взяті на себе зобов’язання, НБУ у 2015 році звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з нього заборгованості.

Печерський районний суд міста Києва 30 січня 2025 року задовольнив позов регулятора до Бахматюка про стягнення з нього 1,2 млрд грн на користь НБУ.

Правління НБУ віднесло ПАТ "ВіЕйБі Банк" до категорії неплатоспроможних 20 листопада 2014 року, а 19 березня 2015 року ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього банку. Сам банк знаходиться в стадії ліквідації досі.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще п’ять справ за позовними заявами НБУ до Олега Бахматюка за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива".

Загальна сума заборгованості, яку НБУ стягує в судовому порядку з Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

Нагадуємо, 22 січня 2025 року Верховний Суд підтвердив законність попередніх рішень судів про стягнення 1,8 млрд грн боргу з ексвласника банку "Фінансова Ініціатива" Бахматюка.



