Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Готівковий курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Бахматюк програв суд проти НБУ і має сплатити понад 1,2 млрд грн: деталі справи

суд
Суд став на сторону НБУ у справі проти Олега Бахматюка / Depositphotos

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу колишнього власника ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка і залишив без змін рішення суду першої інстанції про стягнення з нього 1,2 млрд грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості за стабілізаційним кредитом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що апеляційний суд підтвердив законність вимог регулятора та рішення суду першої інстанції, яке відтепер набрало законної сили і є обов’язковим до виконання поручителем банку.

Бахматюк проти НБУ

ПАТ "ВіЕйБі Банк у 2014 році уклав з НБУ договір про стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк поручився за повернення банком кредитних коштів та уклав з регулятором договір поруки, узявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед НБУ.

Оскільки і банк, і його поручитель не виконали взяті на себе зобов’язання, НБУ у 2015 році звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з нього заборгованості.

Печерський районний суд міста Києва 30 січня 2025 року задовольнив позов регулятора до Бахматюка про стягнення з нього 1,2 млрд грн на користь НБУ.

Правління НБУ віднесло ПАТ "ВіЕйБі Банк" до категорії неплатоспроможних 20 листопада 2014 року, а  19 березня 2015 року ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього банку.  Сам банк знаходиться в стадії ліквідації досі.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще п’ять справ за позовними заявами НБУ до Олега Бахматюка за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива".

Загальна сума заборгованості, яку НБУ стягує в судовому порядку з Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

Нагадуємо, 22 січня 2025 року  Верховний Суд підтвердив законність попередніх рішень судів про стягнення 1,8 млрд грн боргу з ексвласника банку "Фінансова Ініціатива" Бахматюка.


Автор:
Світлана Манько