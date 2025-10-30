Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Наличный курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бахматюк проиграл суд против НБУ и должен заплатить более 1,2 млрд грн: детали дела

суд
Суд принял сторону НБУ по делу против Олега Бахматюка / Depositphotos

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего владельца ПАО "ВиЭйБи Банк" Олега Бахматюка и оставил по-прежнему решение суда первой инстанции о взыскании с него 1,2 млрд грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности по стабилизационному кредиту.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Отмечается, что апелляционный суд подтвердил законность требований регулятора и решение суда первой инстанции, которое отныне вступило в законную силу и является обязательным к исполнению поручителем банка.

Бахматюк против НБУ

ПАО "ВиЭйБи Банк в 2014 году заключил с НБУ договор о стабилизационном кредите на сумму 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк поручился за возврат банком кредитных средств и заключил с регулятором договор поручительства, взяв на себя личные обязательства за погашение задолженности финансового учреждения перед НБУ.

Поскольку и банк, и его поручитель не выполнили взятые на себя обязательства, НБУ в 2015 году обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с него задолженности.

Печерский районный суд города Киева 30 января 2025 удовлетворил иск регулятора к Бахматюку о взыскании с него 1,2 млрд грн в пользу НБУ.

Правление НБУ отнесло ПАО "ВиЭйБи Банк" к категории неплатежеспособных 20 ноября 2014 года, а 19 марта 2015 приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка. Сам банк находится в стадии ликвидации до сих пор.

На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще пять дел по исковым заявлениям НБУ к Олегу Бахматюку по долгам ПАО "ВиЭйБи Банк" и ПАО "КБ "Финансовая Инициатива".

Общая сумма задолженности, которую НБУ взимает в судебном порядке с Бахматюка, составляет около 7,9 млрд. грн.

Напомним, 22 января 2025 года Верховный Суд подтвердил законность предыдущих решений судов о взыскании 1,8 млрд грн долга с экс-владельца банка "Финансовая Инициатива" Бахматюка.


Автор:
Светлана Манько