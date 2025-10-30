Бахматюк проиграл суд против НБУ и должен заплатить более 1,2 млрд грн: детали дела

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего владельца ПАО "ВиЭйБи Банк" Олега Бахматюка и оставил по-прежнему решение суда первой инстанции о взыскании с него 1,2 млрд грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности по стабилизационному кредиту.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Отмечается, что апелляционный суд подтвердил законность требований регулятора и решение суда первой инстанции, которое отныне вступило в законную силу и является обязательным к исполнению поручителем банка.

Бахматюк против НБУ

ПАО "ВиЭйБи Банк в 2014 году заключил с НБУ договор о стабилизационном кредите на сумму 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк поручился за возврат банком кредитных средств и заключил с регулятором договор поручительства, взяв на себя личные обязательства за погашение задолженности финансового учреждения перед НБУ.

Поскольку и банк, и его поручитель не выполнили взятые на себя обязательства, НБУ в 2015 году обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с него задолженности.

Печерский районный суд города Киева 30 января 2025 удовлетворил иск регулятора к Бахматюку о взыскании с него 1,2 млрд грн в пользу НБУ.

Правление НБУ отнесло ПАО "ВиЭйБи Банк" к категории неплатежеспособных 20 ноября 2014 года, а 19 марта 2015 приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка. Сам банк находится в стадии ликвидации до сих пор.

На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще пять дел по исковым заявлениям НБУ к Олегу Бахматюку по долгам ПАО "ВиЭйБи Банк" и ПАО "КБ "Финансовая Инициатива".

Общая сумма задолженности, которую НБУ взимает в судебном порядке с Бахматюка, составляет около 7,9 млрд. грн.

Напомним, 22 января 2025 года Верховный Суд подтвердил законность предыдущих решений судов о взыскании 1,8 млрд грн долга с экс-владельца банка "Финансовая Инициатива" Бахматюка.



