Нацбанк отсудил офис Ukrlandfarming в Киеве для погашения долга Бахматюка

Национальный банк Украины получил судебное разрешение на взыскание офисного комплекса построек компании Ukrlandfarming, связанной с Олегом Бахматюком.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о здании, расположенном в Киеве по адресу проспект Берестейский, 121в. Соответствующее решение было принято Северным апелляционным хозяйственным судом 5 марта 2025 года.

Согласно постановлению НБУ как обеспеченный кредитор имеет право продать объект через публичные торги в рамках исполнительного производства для погашения долга.

" Это решение позволяет Национальному банку реализовать свои права как обеспеченного кредитора и применить предусмотренный законодательством механизм погашения задолженности за счет заложенного имущества ", — пояснил начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами НБУ Сергей Бойко.

Кассационный хозяйственный суд 14 апреля 2025 г. отказал в открытии кассационного производства по жалобе ООО "ФК Монополиум Финанс", отметив, что решение апелляции не подлежит кассационному обжалованию.

Залоговое имущество связано с кредитами рефинансирования, которые Нацбанк предоставлял ПАО "КБ "Финансовая Инициатива" в 2008-2014 годах. Обеспечением выступал комплекс зданий на Берестейском проспекте, принадлежащий ООО "Торговый дом "Трансмагистраль". Бенефициаром последней через ЧАО "Агрохолдинг Авангард" Олег Бахматюк, владеющий 94,14% в капитале этой компании.

Из-за невыполнения кредитных обязательств Национальный банк в 2018 году подал в суд с требованием об обращении взыскания на имущество. После открытия дела о банкротстве ООО "Трансмагистраль" в ноябре 2022 года рассмотрение дела было переведено в рамки процедуры банкротства. В рамках этой процедуры были признаны требования НБУ на сумму более 3 миллиардов гривен.

11 сентября 2024 года Хозяйственный суд города Киева отклонил заявление НБУ по поводу обращения взыскания. Однако Нацбанк обжаловал это решение, и апелляционная инстанция поддержала его позицию.

В январе 2025 г. Верховный суд в составе Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу эксвладельца банка "Финансовая Инициатива" Олега Бахматюка и подтвердил взыскание свыше 1,8 млрд грн в пользу НБУ.