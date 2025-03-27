Элеваторы, птицефабрики и завод по переработке яиц: на аукцион выставили активы компаний Бахматюка (ФОТО)

Ощадбанк выставил на аукцион по продаже права требования по кредитным договорам и соответствующим договорам обеспечения к заемщикам группы компаний Ukrlandfarming (" Укрлендфарминг ") Олега Бахматюка.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Отмечается, что на аукцион выставлено имущество компаний ЧАО "Райз-Максимко", ЧАО "Агрохолдинг Авангард", ООО "Имперево Фудз" и ООО "Пакко Холдинг".

В обеспечение выполнения обязательств по этим кредитам оформлены производственные активы по всей территории Украины, среди которых элеваторы, птицефабрики, завод по переработке яиц и другое, а также поручительство физических и юридических лиц.

Дата торгов назначена на 14 апреля 2025 года.

Стартовая цена лота составляет 4 984 663 467,30 грн. без НДС.

О "Укрлендфарминге"

"Укрлендфарминг" является одним из самых крупных агрохолдингов в Евразии. Выращивает зерновые, крупный рогатый скот, заботится о дистрибуции техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард", чьи акции в ходе IPO были выведены на Лондонскую фондовую биржу в 2010 году, является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов. Владельцем агрохолдинга является Олег Бахматюк.

До войны в состав агрохолдинга входило 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23 птицефабрик, восемь комбикормовых производств. Группа компаний имела более 40 ферм молочного и мясного толка, поголовье КРС составило 40 тыс. голов, а земельный банк – 470 тыс. га, что на 170 тыс. га меньше, чем к 2014 году.

"Укрлендфарминг" владел крупнейшей в Европе птицефабрикой "Чернобаевская" (Херсонская область), где из-за вторжения РФ погибли 4,5 миллиона голов птицы, было уничтожено имущество и коммуникации, а оборудование вывезено оккупантами на территорию РФ.

Значительная часть финансовых обязательств ULF находится в состоянии дефолта с 2017 года. В ноябре 2017 года группа международных кредиторов "Укрлендфарминга" и "Авангарда" в письме правительства Украины оценивала общую сумму тела долговых обязательств группы ULF примерно в $1,65 млрд: около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн — перед украинскими банками. В свою очередь долг перед международными кредиторами, по их данным, составлялся на тот момент около $775 млн в виде еврооблигаций и $475 млн в виде кредитной задолженности перед европейскими и американскими банками (и их соответствующими страховщиками кредитного риска).

В октябре 2024 года "Укрлендфарминг" заключил мировое соглашение с не подлежащей пересмотру американской компанией Gramercy Funds Management LLC.