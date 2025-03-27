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Элеваторы, птицефабрики и завод по переработке яиц: на аукцион выставили активы компаний Бахматюка (ФОТО)
Ощадбанк выставил на аукцион по продаже права требования по кредитным договорам и соответствующим договорам обеспечения к заемщикам группы компаний Ukrlandfarming (" Укрлендфарминг ") Олега Бахматюка.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
Отмечается, что на аукцион выставлено имущество компаний ЧАО "Райз-Максимко", ЧАО "Агрохолдинг Авангард", ООО "Имперево Фудз" и ООО "Пакко Холдинг".
В обеспечение выполнения обязательств по этим кредитам оформлены производственные активы по всей территории Украины, среди которых элеваторы, птицефабрики, завод по переработке яиц и другое, а также поручительство физических и юридических лиц.
Дата торгов назначена на 14 апреля 2025 года.
Стартовая цена лота составляет 4 984 663 467,30 грн. без НДС.
О "Укрлендфарминге"
"Укрлендфарминг" является одним из самых крупных агрохолдингов в Евразии. Выращивает зерновые, крупный рогатый скот, заботится о дистрибуции техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард", чьи акции в ходе IPO были выведены на Лондонскую фондовую биржу в 2010 году, является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов. Владельцем агрохолдинга является Олег Бахматюк.
До войны в состав агрохолдинга входило 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23 птицефабрик, восемь комбикормовых производств. Группа компаний имела более 40 ферм молочного и мясного толка, поголовье КРС составило 40 тыс. голов, а земельный банк – 470 тыс. га, что на 170 тыс. га меньше, чем к 2014 году.
"Укрлендфарминг" владел крупнейшей в Европе птицефабрикой "Чернобаевская" (Херсонская область), где из-за вторжения РФ погибли 4,5 миллиона голов птицы, было уничтожено имущество и коммуникации, а оборудование вывезено оккупантами на территорию РФ.
Значительная часть финансовых обязательств ULF находится в состоянии дефолта с 2017 года. В ноябре 2017 года группа международных кредиторов "Укрлендфарминга" и "Авангарда" в письме правительства Украины оценивала общую сумму тела долговых обязательств группы ULF примерно в $1,65 млрд: около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн — перед украинскими банками. В свою очередь долг перед международными кредиторами, по их данным, составлялся на тот момент около $775 млн в виде еврооблигаций и $475 млн в виде кредитной задолженности перед европейскими и американскими банками (и их соответствующими страховщиками кредитного риска).
В октябре 2024 года "Укрлендфарминг" заключил мировое соглашение с не подлежащей пересмотру американской компанией Gramercy Funds Management LLC.