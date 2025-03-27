Елеватори, птахофабрики та завод з переробки яєць: на аукціон виставили активи компаній Бахматюка (ФОТО)

Ощадбанк виставив на аукціон з продажу права вимоги за кредитними договорами та відповідними договорами забезпечення до позичальників групи компаній Ukrlandfarming ("Укрлендфармінг") Олега Бахматюка.

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Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Зазначається, що на аукціон виставлено майно компаній ПРАТ "Райз-Максимко", ПРАТ "Агрохолдинг Авангард", ТОВ "Імперево Фудз"та ТОВ "Пакко холдинг".

У забезпечення виконання зобов'язань за цими кредитами оформлено виробничі активи по всій території України, серед яких елеватори, птахофабрики, завод з переробки яєць та інше, а також поруки фізичних і юридичних осіб.

Дату торгів призначено на 14 квітня 2025 року.

Стартова ціна лоту становить 4 984 663 467,30 грн без ПДВ.

Про "Укрлендфармінг"

"Укрлендфармінг" є одним із найбільших агрохолдингів в Євразії. Вирощує зернові, велику рогату худобу, опікується дистрибуцією техніки, добрив і насіння. "Авангард", що входить до нього, чиї акції в ході IPO були виведені на Лондонську фондову біржу в 2010 році, є найбільшим в Україні виробником яєць і яєчних продуктів. Власником агрохолдингу є Олег Бахматюк.

До війни до складу агрохолдингу входило 24 елеватори загальною потужністю зберігання 3 млн тонн, насіннєві заводи, до 23 птахофабрик, вісім комбікормових виробництв. Група компаній мала понад 40 ферм молочного та м'ясного спрямування, поголів'я ВРХ становило 40 тис. голів, а земельний банк – 470 тис. га, що на 170 тис. га менше, ніж до 2014 року.

"Укрлендфармінг" володів найбільшої в Європі птахофабрикою "Чорнобаївська" (Херсонська область), де через вторгнення РФ загинули 4,5 мільйона голів птиці, було знищено майно і комунікації, а обладнання вивезене окупантами на територію РФ.

Значна частина фінансових зобов'язань ULF перебуває у стані дефолту з 2017 року. У листопаді 2017 року група міжнародних кредиторів "Укрлендфармінгу" та "Авангарду" в листі уряду України оцінювала загальну суму тіла боргових зобов'язань групи ULF приблизно в $1,65 млрд: близько $1,25 млрд боргових зобов'язань перед міжнародними кредиторами та близько $400 млн – перед українськими банками (включно державні Укрексімбанк, Ощадбанк). У свою чергу, борг перед міжнародними кредиторами, за їх даними, складався на той момент близько $775 млн у вигляді єврооблігацій і $475 млн у вигляді кредитної заборгованості перед європейськими та американськими банками (і їх відповідними страховиками кредитного ризику).

У жовтні 2024 року "Укрлендфармінг" уклав мирову угоду з американською компанією Gramercy Funds Management LLC, яка не підлягатиме перегляду.