Нацбанк відсудив офіс Ukrlandfarming у Києві для погашення боргу Бахматюка

Національний банк України отримав судовий дозвіл на стягнення офісного комплексу будівель компанії Ukrlandfarming, пов’язаної з Олегом Бахматюком.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться про будівлю, розташовану в Києві за адресою проспект Берестейський, 121в. Відповідне рішення ухвалив Північний апеляційний господарський суд 5 березня 2025 року.

Згідно з постановою, НБУ як забезпечений кредитор має право продати об’єкт через публічні торги в межах виконавчого провадження для погашення боргу. У Нацбанку зазначили, що реалізація заставного майна відбуватиметься відповідно до чинного законодавства та під наглядом суду.

"Це рішення дає Національному банку змогу реалізувати свої права як забезпеченого кредитора та застосувати передбачений законодавством механізм погашення заборгованості за рахунок заставленого майна", — пояснив начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами НБУ Сергій Бойко.

Касаційний господарський суд 14 квітня 2025 року відмовив у відкритті касаційного провадження за скаргою ТОВ "ФК Монополіум Фінанс", зазначивши, що рішення апеляції не підлягає касаційному оскарженню.

Заставне майно пов’язане з кредитами рефінансування, які Нацбанк надавав ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" у 2008–2014 роках. Забезпеченням виступав комплекс будівель на Берестейському проспекті, що належить ТОВ "Торговий дім "Трансмагістраль". Бенефіціаром останньої через ПрАТ "Агрохолдинг Авангард" є Олег Бахматюк, який володіє 94,14% у капіталі цієї компанії.

Через невиконання кредитних зобов’язань Національний банк у 2018 році подав до суду з вимогою про звернення стягнення на майно. Після відкриття справи про банкрутство ТОВ "Трансмагістраль" у листопаді 2022 року, розгляд справи було переведено в межі процедури банкрутства. У рамках цієї процедури були визнані вимоги НБУ на суму понад 3 мільярди гривень.

11 вересня 2024 року Господарський суд міста Києва відхилив заяву НБУ щодо звернення стягнення. Проте Нацбанк оскаржив це рішення, і апеляційна інстанція підтримала його позицію.

У січні 2025 року Верховний суд у складі Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу ексвласника банку “Фінансова Ініціатива” Олега Бахматюка та підтвердив стягнення понад 1,8 млрд грн на користь НБУ.