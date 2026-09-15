НБУ взыскивает с Бахматюка 7,9 млрд грн: суд отказал в прекращении поручительства

Северный апелляционный хозяйственный суд отказал компании QUICKOM LIMITED, конечным бенефициаром которой является эксвладелец ВиЭйБи Банка и Финансовой Инициативы Олег Бахматюк, в прекращении его поручительства по кредитам рефинансирования. Общая сумма задолженности, которую НБУ взимает с бизнесмена в качестве поручителя, составляет около 7,9 млрд. грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ продолжает взыскание с Бахматюка

Национальный банк продолжает взыскание задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным неплатежеспособным банкам. В частности, суды подтверждают правомерность требований НБУ к эксвладельцу "ВиЭйБи Банка" и "Финансовой Инициативе" Олега Бахматюка как поручителя.

9 сентября 2026 года Северный апелляционный хозяйственный суд отказал компании QUICKOM LIMITED (Кипр) в апелляционной жалобе и оставил по-прежнему решение суда первой инстанции. Оно предусматривает отказ в прекращении поручительства Бахматюка по кредиту "ВиЭйБи Банка" и подтверждает правомерность требований НБУ как кредитора.

Ранее аналогичное решение апелляционный суд принял по "Финансовой Инициативе" – QUICKOM LIMITED также отказали в обжаловании решения первой инстанции о прекращении поручительства Бахматюка по кредитам этого банка.

Конечным бенефициарным владельцем QUICKOM LIMITED является Олег Бахматюк, ранее владевший "ВиЭйБи Банком" и "Финансовой Инициативой".

По данным НБУ, общая сумма задолженности, которую регулятор взимает с Бахматюка как поручителя по обязательствам двух неплатежеспособных банков, составляет около 7,9 млрд. грн. Речь идет о семи основных судебных делах.

В НБУ отмечают, что должник и связанные с ним лица регулярно оспаривают кредитные договоры, поручительство и другие основания для взыскания долга. В частности, QUICKOM LIMITED пыталась в восьми судебных спорах добиться расторжения кредитных договоров, исполнение которых было обеспечено поручительством. Все эти дела завершились в пользу Национального банка.

Бахматюк против НБУ

ПАО "ВиЭйБи Банк в 2014 году заключил с НБУ договор о стабилизационном кредите на сумму 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк поручился за возврат банком кредитных средств и заключил с регулятором договор поручительства, взяв на себя личные обязательства за погашение задолженности финансового учреждения перед НБУ.

Банк не выполнил своих обязательств перед НБУ, равно как и его собственник. Поэтому регулятор обратился в Печерский районный суд Киева с иском о взыскании задолженности с Олега Бахматюка.

Печерский районный суд города Киева 30 января 2025 удовлетворил иск регулятора к Бахматюку о взыскании с него 1,2 млрд грн в пользу НБУ.

Правление НБУ отнесло ПАО "ВиЭйБи Банк" к категории неплатежеспособных 20 ноября 2014 года, а 19 марта 2015 приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка. Сам банк находится в стадии ликвидации до сих пор.

На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще пять дел по исковым заявлениям НБУ к Олегу Бахматюку по долгам ПАО "ВиЭйБи Банк" и ПАО "КБ "Финансовая Инициатива".

Общая сумма задолженности, которую НБУ взимает в судебном порядке с Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн .

Напомним, 22 января 2025 года Верховный Суд подтвердил законность предыдущих решений судов о взыскание 1,8 млрд грн долга из эксвладельца банка "Финансовая Инициатива" Бахматюка.