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Фінляндія оголосила про 34-й пакет військової допомоги Україні на €290 млн

євро
Фінляндія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на €290 млн / Depositphotos

Уряд Фінляндії ухвалив рішення про надання Україні 34-го пакета оборонної допомоги. Його загальна вартість становить близько 290 мільйонів євро, що робить цей транш другим за величиною серед усіх, які Гельсінкі передали від початку повномасштабного вторгнення.

Як пише Dilo, про це йдеться на сайті Міністерства оборони Фінляндії. 

Новий пакет містить спорядження, якого українська сторона наразі гостро потребує. З міркувань безпеки детальна номенклатура, графіки та логістика не розголошуються.

Окрім передачі озброєння з власних армійських запасів, частина допомоги була профінансована через закупівлі безпосередньо у підприємств фінського оборонно-промислового комплексу.

Міністр оборони країни Антті Хяккянен підкреслив, що такий формат підтримки одночасно посилює потенціал власної оборонної промисловості Фінляндії.

"Таким чином, підтримка України з боку Фінляндії також сприятиме зміцненню потенціалу нашої власної оборонної промисловості", – зауважив він.

Загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією Україні за час війни, досягла 3,6 мільярда євро.

Під час формування пакетів Гельсінкі традиційно зважають як на поточні потреби Сил оборони України, так і на збереження власних обороноздатних ресурсів.

Нагадаємо, в травні Фінляндія оголосила про надання Україні 33-го пакета оборонної допомоги. Його вартість становить близько 128 млн євро.

Також Фінляндія виділила додаткові 40 млн євро для ініціативи PURL, через яку країни НАТО закуповують американське озброєння для України.

Автор:
Тетяна Бесараб

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