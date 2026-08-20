Українські дрони вироблятимуть у Фінляндії: про яку масштабну угоду йдеться

Український розробник безпілотних літальних апаратів Airlogix та фінська компанія Innokas підписали лист про наміри щодо створення у Фінляндії виробничих потужностей. Підприємство виготовлятиме українські безпілотні системи за технологіями Airlogix.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на офіційній сторінці українського виробника в Instagram.

Угоду уклали під час виставки DALO Industry Days у Данії в межах ініціативи Build with Ukraine. Головна мета співпраці — розширення випуску дронів у Європі та нарощування постачань для Сил безпеки та оборони України.

Фінська сторона забезпечить локалізацію та масштабування виробництва на власних потужностях, а Airlogix надасть необхідні технології та інженерні рішення.

"Наша роль полягає у тому, щоб допомогти масштабувати виробництво цих систем у Фінляндії та збільшити обсяги обладнання, яке може бути поставлене в Україну", – зауважив CEO Innokas Янне Костамо.

Документ також передбачає опрацювання правових та технічних моделей для майбутнього створення спільного підприємства.

Довідка:

Airlogix — українська компанія, заснована у 2020 році. Починала як стартап із випуску вантажних дронів, а пізніше переорієнтувалася на розробку й виробництво БпЛА та авіакомплексів для військових і цивільних потреб.

— українська компанія, заснована у 2020 році. Починала як стартап із випуску вантажних дронів, а пізніше переорієнтувалася на розробку й виробництво БпЛА та авіакомплексів для військових і цивільних потреб. Innokas — фінська CDMO-компанія, яка спеціалізується на розробці й серійному випуску технологічних рішень для оборонної сфери, медицини та промислових високих технологій.

Нагадаємо, раніше TAF Industries заявляла, що планує виробництво дронів за кордоном, зокрема вела переговори з партнерами у Данії, Німеччині, Нідерландах, Великій Британії та Фінляндії. Компанія розглядала такі майданчики як спосіб наростити потужності й постачати частину вироблених дронів Україні.