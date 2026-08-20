Украинские дроны будут производить в Финляндии: о каком масштабном соглашении идет речь

Украинский разработчик беспилотных летательных аппаратов Airlogix и финская компания Innokas подписали письмо о намерениях по созданию в Финляндии производственных мощностей. Предприятие будет производить украинские беспилотные системы по технологиям Airlogix.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на официальной странице украинского производителя в Instagram.

Соглашение было заключено во время выставки DALO Industry Days в Дании в рамках инициативы Build with Ukraine. Главная цель сотрудничества – расширение выпуска дронов в Европе и наращивание поставок для Сил безопасности и обороны Украины.

Финская сторона обеспечит локализацию и масштабирование производства на собственных мощностях, а Airlogix предоставит необходимые технологии и инженерные решения.

"Наша роль состоит в том, чтобы помочь масштабировать производство этих систем в Финляндии и увеличить объемы оборудования, которое может быть поставлено в Украину", – отметил CEO Innokas Янне Костамо.

Документ также предусматривает проработку правовых и технических моделей для будущего создания совместного предприятия.

Справка:

Airlogix – украинская компания, основанная в 2020 году. Начинала как стартап по выпуску грузовых дронов, а позже переориентировалась на разработку и производство БПЛА и авиакомплексов для военных и гражданских нужд.

– украинская компания, основанная в 2020 году. Начинала как стартап по выпуску грузовых дронов, а позже переориентировалась на разработку и производство БПЛА и авиакомплексов для военных и гражданских нужд. Innokas – финская CDMO-компания, специализирующаяся на разработке и серийном выпуске технологических решений для оборонной сферы, медицины и промышленных высоких технологий.

Напомним, ранее TAF Industries заявляла, что планирует производство дронов за рубежом, в частности, вела переговоры с партнерами в Дании, Германии, Нидерландах, Великобритании и Финляндии. Компания рассматривала такие площадки как способ нарастить мощности и поставлять часть производимых дронов Украины.