НБУ предлагает национализировать активы Сбербанка и Проминвестбанка

Национальный банк Украины предложил правительству национализировать активы выведенных из рынка "дочек" российских государственных банков. Речь идет о Сбербанке и Проминвестбанке.

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Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию "Экономическая правда".

"11 марта Нацбанк направил в Кабинет министров письмо, в котором предложил принудительно изъять финансовые активы Сбербанка России и Проминвестбанка", – сообщил он.

По расчетам НБУ, в случае национализации активов этих банков в доход государство может получить около 26 млрд грн. Это активы в форме денежных средств, ОВГЗ и депозитных сертификатов.

В то же время Шевченко подчеркнул, что вкладчики этих банков, безусловно, должны получить выплаты в пределах гарантированной государством суммы (200 тысяч грн на момент, когда банки выводились с рынка).

После вторжения РФ в Украину НБУ аннулировал лицензии и ликвидировал МР Банк (ранее Сбербанк) и Проминвестбанк. Эти банковские учреждения находились под контролем РФ. В Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) запустили процедуру ликвидации российских банков.

Отметим, Украина собирается национализировать всю собственность России в нашей стране, чтобы компенсировать часть убытков из-за войны.

3 марта Верховная Рада приняла закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих России.

10 марта закон подписал президент Владимир Зеленский.

Закон определяет правовые основы принудительного изъятия имущества государства, начавшего полномасштабную войну против Украины.

Также Верховная Рада разрешила конфискацию имущества россиян и украинцев, отрицающих или поддерживающих агрессию РФ против Украины.