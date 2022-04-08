НБУ пропонує націоналізувати активи Сбербанку та Промінвестбанку

Національний банк України запропонував уряду націоналізувати активи виведених із ринку "дочок" російських державних банків. Йдеться про Сбербанк та Промінвестбанк.

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Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

"11 березня Нацбанк направив до Кабінету міністрів лист, в якому запропонував примусово вилучити фінансові активи Сбербанку Росії та Промінвестбанку", – повідомив він.

За розрахунками НБУ, у разі націоналізації активів цих банків держава може отримати близько 26 млрд грн. Це активи у формі грошових коштів, ОВДП та депозитних сертифікатів.

Водночас Шевченко наголосив, що вкладники цих банків, безумовно, мають отримати виплати в межах гарантованої державою суми (200 тис. грн на момент, коли банки виводилися з ринку).

Після вторгнення РФ в Україну НБУ анулював ліцензії та ліквідував МР Банк (раніше Сбербанк) та Промінвестбанк. Ці банківські установи перебували під контролем РФ. У Фонді гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) запустили процедуру ліквідації російських банків.

Зазначимо, що Україна збирається націоналізувати всю власність Росії в нашій країні, щоб компенсувати частину збитків через війну.

3 березня Верховна Рада ухвалила закон, що визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать Росії.

10 березня закон підписав президент Володимир Зеленський.

Закон визначає правові основи примусового вилучення майна держави, яка розпочала повномасштабну війну проти України.

Також Верховна Рада дозволила конфіскацію майна росіян та українців, які заперечують чи підтримують агресію РФ проти України.