Rozetka запустила обміну вживаної техніки на будь-які товари

Найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka запустив сервіс обміну вживаної техніки на будь-які товари зі свого асортименту. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Зазначається, що для обміну необхідно принести гаджет до однієї з спеціалізованих точок Rozetka, де фахівці визначать його вартість і видадуть клієнту сертифікат, яким можна оплатити товари продавця Rozetka у будь-якій категорії, крім алкоголю та тютюнових виробів, або ж доплатити ним за певний товар.

"Зазвичай подібні сервіси пропонують українцям обміняти стару модель гаджета на новішу. Ми не обмежуємо клієнтів у виборі категорій та брендів і дозволяємо їм обміняти вживані мобільні телефони, планшети та смартгодинники, незалежно від того, де вони придбані, на будь-які товари", — коментує директор з маркетингу Rozetka Євген Образок.

Пункти обміну працюватимуть у 20 населених пунктах. Зокрема, вони розташовані в Києві (18 штук), Броварах, Бучі, Вишгороді, Петропавлівській Борщагівці й Фастові.

За межами столичного регіону точки обміну відкрито у Одесі (5 штук), Дніпрі (2), Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Полтаві, Сумах, Харкові, Кропивницькому, Черкасах та Умані, Львові (2), Тернополі та Ужгороді. Адреси можна знайти на сайті Rozetka.

Нагадаємо також, що напередодні Rozetka дозволила будь-яким компаніям зберігати товари на її складах: до цього послугою могли користуватися лише продавці цього маркетплейсу.