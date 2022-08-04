Rozetka запустила обмен подержанной техники на любые товары

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka запустил сервис обмена бывшей в употреблении техники на любые товары из своего ассортимента. Об этом говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что для обмена необходимо принести гаджет в одну из специализированных точек Rozetka, где специалисты определят его стоимость и выдадут клиенту сертификат, которым можно оплатить товары продавца Rozetka в любой категории, кроме алкоголя и табачных изделий, или же доплатить им за определенный товар.

"Обычно подобные сервисы предлагают украинцам обменять старую модель гаджета на более позднюю. Мы не ограничиваем клиентов в выборе категорий и брендов и позволяем им обменять б/у мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы, независимо от того, где они приобретены, на любые товары", — комментирует директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок.

Пункты обмена будут работать в 20 населенных пунктах. В частности, они расположены в Киеве (18 штук), Броварах, Буче, Вышгороде, Петропавловской Борщаговке и Фастове.

За пределами столичного региона точки обмена открыты в Одессе (5 штук), Днепре (2), Запорожье, Кривом Роге, Николаеве, Полтаве, Сумах, Харькове, Кропивницком, Черкассах и Умани, Львове (2), Тернополе и Ужгороде. Адреса можно найти на сайте Rozetka.

Напомним также, что накануне Rozetka разрешила любым компаниям хранить товары на складах: до этого услугой могли пользоваться только продавцы этого маркетплейса.