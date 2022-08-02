Rozetka дозволила компаніям зберігати товари на її складах

Найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka готовий надати свої склади компаніям для зберігання їхніх товарів. Раніше ж послугою зберігання могли користуватися лише продавці маркетплейсу.

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Як ідеться у повідомленні компанії, наразі послуга доступна на складах у Києві та Львові. Зазначається, що склади, зокрема, оснащені потужною ІТ-інфраструктурою та альтернативними джерелами енергії.

Термін зберігання товарів необмежений. Перевезти ж їх на склад онлайн-ритейлера можна як самотужки, так і доступними сервісами кур’єрського доставлення.

"Через бойові дії чимало наших колег втратили склади, де можна було безпечно тримати свої товари, і змушені терміново евакуйовувати їх та шукати нові площі для зберігання. Ми готові допомогти та надати до їхніх послуг свої логістичні центри найвищого класу. В них ми дотримуємося найсучасніших стандартів безпеки та санітарно-гігієнічних норм", - підкреслив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Дізнатися подробиці щодо вартості послуги, правил та умов зберігання товарів, можна, написавши на електронну пошту [email protected]

В компанії також повідомляють, що зараз у неї працюють 242 точки видачі в 71 населеному пункті України, куда можна безплатно доставити замовлені на маркетплейсі товари (також їх можна отримати у відділеннях "Нової пошти" та "Укрпошти").

Нагадаємо також, що з червня на сайті Rozetka з'явився окремий розділ з товарами, що можуть знадобитися для військових. Зокрема, там тепер можна знайти рації, павербанки, квадрокоптери, навушники для стрілянини, жилети для розвантаження, тактичні окуляри та рукавички, каремати, військове взуття, футболки та чоловічу білизну, тактичні ножі, електростанки та гелі для гоління, а також каністри для пального.