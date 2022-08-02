Rozetka разрешила компаниям хранить товары на ее складах

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka готов предоставить свои склады компаниям для хранения их товаров. Раньше услугой хранения могли пользоваться только продавцы маркетплейса.

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Как говорится в сообщении компании, услуга доступна на складах в Киеве и Львове. Отмечается, что склады, в частности, оснащены мощной ИТ-инфраструктурой и альтернативными источниками энергии.

Срок хранения товаров не ограничен. Перевезти же их на склад онлайн-ритейлера можно как самостоятельно, так и доступными сервисами курьерской доставки.

"Из-за боевых действий многие наши коллеги потеряли склады, где можно было безопасно держать свои товары, и вынуждены срочно эвакуировать их и искать новые площади для хранения. Мы готовы помочь и предоставить к их услугам свои логистические центры высшего класса. В них мы придерживаемся самых современных стандартов безопасности и санитарно-гигиенических норм", - подчеркнул соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Узнать подробности стоимости услуги, правил и условий хранения товаров можно, написав на электронную почту [email protected]

В компании также сообщают, что сейчас у нее работают 242 пункта выдачи в 71 населенном пункте Украины, куда можно бесплатно доставить заказанные на маркетплейсе товары (также их можно получить в отделениях "Новой почты" и "Укрпочты").

Напомним также, что с июня на сайте Rozetka появился отдельный раздел с товарами, которые могут понадобиться для военных. В частности, там теперь можно найти рации, пауэрбанки, квадрокоптеры, наушники для стрельбы, разгрузочные жилеты, тактические очки и перчатки, карематы, военную обувь, футболки и мужское белье, тактические ножи, электростанки и гели для бритья, а также канистры для горючего.