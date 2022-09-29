Rozetka запустила доставку до Польщі

Із вересня клієнти українського онлайн-ритейлера Rozetka можуть замовляти доставку товарів до Польщі. Послуга діє на тисячі найменувань з каталогу на сайті.

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Про це повідомляє пресслужба Rozetka.

Зазначається,що наразі доставка доступна для певних категорій товарів, а вартість замовлення не повинна перевищувати 150 євро (через митні обмеження).

Замовлення привезуть у найближче до клієнта поштове відділення в обраному місті Польщі. Деталі про доставку замовник отримає в SMS-повідомленні на свій телефонний номер. Оплатити товари та доставку поки що можна лише банківською карткою онлайн.

"Від початку російського вторгнення Польща тимчасово прихистила вже понад 5 мільйонів українських громадян. Багатьом із них зараз не вистачає сервісу зі зручним та зрозумілим інтерфейсом для купівлі товарів в інтернеті. До того ж асортимент товарів у польських крамницях відрізняється від того, що українці звикли купувати на батьківщині. Ідучи назустріч клієнтам, ми запускаємо доставку товарів із нашого сайту до Польщі. Наразі вона розповсюджується на харчові продукти, напої, засоби гігієни, одяг та інші товари широкого попиту. Надалі плануємо розширювати сервіси за кордоном", — розповідає співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Нагадаємо, у Rozetka запустили сервіс обміну вживаної техніки на будь-які товари зі свого асортименту.