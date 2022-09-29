Rozetka запустила доставку в Польшу

С сентября клиенты украинского онлайн-ритейлера Rozetka могут заказывать доставку товаров в Польшу. Услуга действует на тысячи наименований из каталога на сайте.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Rozetka.

В настоящее время доставка доступна для определенных категорий товаров, а стоимость заказа не должна превышать 150 евро (из-за таможенных ограничений).

Заказ привезут в ближайшее для клиента почтовое отделение в выбранном городе Польши. Подробности о доставке заказчик получит в SMS-сообщении на свой телефонный номер. Оплатить товары и доставку пока можно только банковской картой онлайн.

"С начала российского вторжения Польша временно приютила уже более 5 миллионов украинских граждан. Многим из них сейчас не хватает сервиса с удобным и понятным интерфейсом для покупки товаров в интернете. К тому же ассортимент товаров в польских магазинах отличается от того, что украинцы привыкли покупать на родине. Идя навстречу клиентам, мы запускаем доставку товаров с нашего сайта в Польшу, сейчас она распространяется на продукты питания, напитки, средства гигиены, одежду и другие товары широкого спроса. В дальнейшем планируем расширять сервисы за границей", - рассказывает соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Напомним, в Rozetka запустили сервис обмена подержанной техники на любые товары из своего ассортимента.